Assemblea pubblica per affrontare l’emergenza scuole al CEP

Al CEP c’è un’emergenza scuole.

La primaria a tempo pieno “Novelli” rischia seriamente di chiudere. Per il prossimo anno scolastico, con solo 9 iscritti non è prevista ad oggi la futura classe prima. Sarebbe il secondo anno di fila che accade. La scuola dell’infanzia “Montessori” vive una situazione analoga. Il basso livello di iscritti mette a rischio la partenza della prima il prossimo anno.

Si tratta di informazioni che abbiamo raccolto da docenti e familiari: nessuna comunicazione ufficiale è stata data della situazione, che invece rappresenta un problema per tutto il quartiere e chiama in causa le istituzioni preposte a garantire a tutte e tutti il diritto all’istruzione.

La “Novelli” e la “Montessori” rappresentano un presidio sociale e educativo storico, fondamentale in un quartiere come il CEP che già vive molte criticità, per la mancanza di servizi e per l’isolamento dal resto della città. La fine del tempo pieno alla “Novelli” sarebbe una perdita grave per tante famiglie che hanno altri figli già iscritti alla stessa scuola, lavorano e non hanno mezzi per pagare il doposcuola. La riduzione e l’eventuale chiusura delle “Montessori” priverebbe il quartiere e la città di un servizio educativo comunale di alta qualità.

L’istruzione è un diritto fondamentale. Per difendere tale diritto e garantire il futuro delle due scuole al CEP, invitiamo le famiglie interessate, gli abitanti del quartiere, le/i docenti, i dirigenti e il personale delle scuole ad una

assemblea pubblica, che si terrà mercoledì 19 giugno, alle ore 18, nella Sala Riunioni dell’ex Circoscrizione in via Bramante 2-4.

L’assemblea sarà l’occasione per discutere insieme le cause e le responsabilità dell’attuale situazione, trovare soluzioni e avanzare proposte concrete ai dirigenti scolastici e al provveditore, sollecitare l’amministrazione comunale a difendere i servizi educativi del CEP.

Diritti in Comune (Una Città in Comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

