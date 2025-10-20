Assistenti sociali e trasporto sociale: pesanti criticità. Mancano risorse e strategie di gestione

Dopo la messa in liquidazione della Societa della Salute molte delle pesanti criticità già esistenti sono esplose e siamo al caos totale rispetto alle gestioni future, ma anche transitorie, di molti servizi, come da tempo denunciamo e a pagarne le conseguenze sono le persone fragili, le loro famiglie e i lavoratrici e lavoratori che se ne fanno carico, oltre alle associazioni che coprono anche grazie al volontariato servizi di cui si devono fare carico le istuzioni.

Questa settimana ha visto due momenti importanti che confermano questa grave situazione: i comuni, e quello di Pisa prima di tutti, non hanno alcun piano chiaro di riorganizzazione e non danno risposte alle emergenze.

Martedì in consiglio comunale con un question time abbiamo nuovo posto alla Giunta Conti il problema che da tempo si trascina della carenza di personale delle assistenti sociali. Visto che le assistenti sociali sono pesantemente sotto organico ( 29 assunti, su 41 di cui 7 in maternità che non vengono sostituire) i Comuni a partire da Pisa hanno intenzione di mettere le risorse che servono per sostituire la maternità, oppure, superando in peggio le aziende private, non intendono garantite nemmeno al personale di accedere serenamente al congedo parentale sapendo che il proprio lavoro sarà correttamente coperto senza gravare su colleghe e colleghi già oberati?

La risposta dell’assessora Porcaro è stata inaudita: ad oggi e almeno fino ai primi mesi del 2026 non verrà messa nessuna risorsa e non è in programma alcuna copertura per le sostituzioni. Ma non solo. L’assessora ha avuto l’ardire di affermare che la Giunta vuole prima capire quanto personale sarà a carico di Pisa e se quindi sarà o meno coinvolto da questa sostituzione. Insomma, non ci interessa del servizio e della qualità di vota di chi lavora.

Al contempo Venerdì in seconda commissione consiliare permanente abbiamo ascoltato le associazioni (pubblica assistenza, croce rossa e CALP) che si occupano del trasporto sociale di persone con disabilità.

Queste associazioni non vedono rimborsi delle spese anticipate per il servizio dal 2024, insomma hanno bilanci che faticano a tenere in piedi un servizio che, oltretutto, non si sa come proseguirà (in termini di organizzazione e risorse) da dicembre visto la scadenza dell’appalto per la gestione e al contempo la messa in liquidazione della SdS.

Un servizio che incide sulla qualità della vita a delle persone con disabilità e delle loro famiglie: genitori che non sanno se riusciranno ad entrare a lavoro, ragazze e ragazzi che vedono nei centri diurni lo spazio di vita che da un senso alla loro giornata e che non sanno se ci arriveranno in orario.

Non possiamo accettare risposte che prendono ancora tempo, senza alcuna strategia. Contestiamo questo modo di procedere nel merito e nel metodo. Oltretutto si avvicina la scadenza per la presentazione del bilancio preventivo in cui dovrebbero essere indicate strategie e servizi per coprire i servizi ma nonostante le nostre ripetute richieste gli assessori non vengono in commissione.

Al contempo è impensabile che la Conferenza zonale dei sindaci, presieduta da Conti, continui a procedere così senza dare alcuna risposta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...