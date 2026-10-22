Assistenti sociali: sosteniamo lo sciopero. Dalla Giunta nessuna risposta. Gravissime le responsabilità del Comuni in tutti questi anni

Sosteniamo e siamo al fianco delle assistenti e degli assistenti sociali dei servizi territoriali della Zona Pisana, che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo 10 novembre a causa dell’ormai cronica carenza di personale e delle conseguenze che questa ha sia sulle condizioni di lavoro sia sulla stessa qualità dei servizi per le persone più fragili. Una situazione da tempo insostenibile, come ha evidenziato lo stesso Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana in un’importante presa di posizione che richiama pesantemente le responsabilità dei Comuni.

A fronte di tutto ciò, la Giunta è senza vergogna. Non è possibile commentare diversamente la risposta data dall’assessora Bonanno al question time presentato dal nostro gruppo consiliare e discusso nel Consiglio comunale di giovedì 15 ottobre, in cui per l’ennesima volta, anche a fronte della nuova denuncia delle e degli assistenti sociali, abbiamo chiesto conto del mancato raggiungimento dei livelli essenziali del servizio sociale da parte del Comune di Pisa. Si tratta di una responsabilità gravissima dell’amministrazione Conti, ma anche di tutti i Comuni governati dal centrosinistra dell’area pisana, che ha ripercussioni sui servizi per la cittadinanza più fragile.

Lo ricordiamo: dal 2021, per ogni anno, se i Comuni raggiungono il livello di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, possono godere di un contributo strutturale (cioè erogato tutti gli anni) dallo Stato per raggiungere il parametro di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Ciò significa che nelle casse della SdS, ora in liquidazione, ogni anno dal 2021 sarebbero dovuti entrare 360.000 euro a fondo perduto. Ma, a causa delle scelte fatte dai Comuni del Consorzio in questi anni, per cui non si è mai raggiunto questo parametro, queste risorse non sono mai potute arrivare, con un danno gravissimo anche in termini economici.

A fronte di questo palese sfacelo, l’assessora Bonanno ha dichiarato candidamente che ora, stante lo scioglimento del Consorzio, i contributi strutturali non possono essere richiesti e non possono arrivare perché sono destinati agli ambiti e non ai singoli Comuni. Esattamente quello che denunciamo da oltre due anni.

Ma non solo: l’assessora ha anche dovuto ammettere che il Comune di Pisa, insieme con gli altri Comuni, non sa come usare le risorse stanziate con il Fondo Povertà per procedere alle nuove assunzioni e che, per uscire dall’impasse, i Comuni hanno chiesto una consulenza all’ANCI Toscana.

Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione pesantissima a poco più di due mesi dallo scioglimento previsto per legge della SdS. Di fronte a questo quadro, non può non colpire la recente uscita pubblica del consigliere regionale del centrosinistra e del territorio pisano Federico Eligi, che dichiara: “L’immobilismo politico pesa direttamente sulla vita delle fasce più deboli”. Eligi parla di stallo bipartisan dei nove Comuni, che hanno chiuso la Società della Salute senza sostituirla.

Purtroppo, le furbizie politiche dell’ultimo momento, con qualche dichiarazione a effetto, soprattutto da parte di un esponente di una forza che governa la Regione e tanti Comuni dell’area pisana, non servono a risolvere i problemi di cui si è corresponsabili. Tutto questo dimostra però ancor di più quanto la situazione che denunciamo da due anni sia sempre più grave. Pretendiamo quindi chiarezza e trasparenza sullo stato della convenzione che ASL e Comuni dovrebbero firmare e di cui nessuno sa nulla.

Per questo sollecitiamo, da un lato, la discussione in Seconda Commissione consiliare sulla terza e ultima parte dello studio redatto dalla Scuola Superiore Sant’Anna sul modello che il Comune di Pisa intende assumere per la gestione dei servizi e, dall’altro, chiediamo pubblicamente di poter avere lo studio commissionato alla Fondazione Zancan dagli altri Comuni ex soci del Consorzio e che questo sia reso pubblico.

Nonostante il coinvolgimento di queste enormi competenze, siamo al collasso. E, in maniera stupefacente, il consigliere Eligi annuncia la mossa del cavallo: obbligare i Comuni “litigiosi e immobilisti” a firmare una convenzione standard con l’ASL per smetterla di fare danni. Una sorta di commissariamento che non risolve in alcun modo le difficoltà crescenti di chi chiede più servizi e diritti.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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