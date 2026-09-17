Assistenza specialistica: Come si fa a “ridurre un bisogno” con le Linee guida? La risposta della Giunta sui tagli è un insulto alle famiglie e alle scuole

La risposta data in Consiglio comunale dall’assessore Buscemi in merito ai tagli all’assistenza specialistica non è solo sconcertante: è la confessione plastica di un fallimento politico e amministrativo senza precedenti.

C’è una frase, pronunciata candidamente dall’assessore, che da sola fotografa l’aberrazione di questo sistema: si parla di “nuove linee guida elaborate dall’ASL, che prevedono in generale una riduzione del fabbisogno”. Un passaggio che solleva un moto di profonda indignazione. Come possono delle linee guida “ridurre un bisogno”? Il compito delle istituzioni e della sanità pubblica dovrebbe essere quello di fotografare i bisogni reali e stanziare le risorse per soddisfarli, non certo quello di tagliare i bisogni con un tratto di penna per far tornare i bilanci sulla pelle dei più fragili.

A peggiorare un quadro già inaccettabile ci sono le denunce che ci arrivano direttamente da chi la scuola la vive ogni giorno – assistenti e docenti: a quanto pare, dietro queste linee guida, sarebbe stato fissato un tetto massimo di 9 ore da assegnare a ogni studente. Una soglia punitiva e scellerata che condanna anche i casi di disabilità più grave a rimanere scoperti in ore cruciali della didattica e della vita scolastica.

E mentre si consuma questo scempio dei diritti costituzionali, la gestione del Comune si conferma fallimentare sotto il profilo della tempistica e della competenza. Oggi, 17 settembre, con l’anno scolastico già avviato, l’amministrazione comunale ammette candidamente di non avere ancora in mano i dati completi e definitivi. Siamo davanti a una situazione ancor più grave di quella dello scorso anno, avvenuta senza alcuna comunicazione ufficiale e trasparenza. Chi governa a ogni livello – da quello comunale in su – si prenda la piena e totale responsabilità di questo caos scaricato sulla testa delle famiglie, delle e dei dirigenti scolastici e dei lavoratori.

Per questo non ci fermiamo alle parole. Pretendiamo risposte immediate e istituzionali: L’assessora Bonanno e i vertici dell’ASL devono venire subito in Seconda Commissione Consiliare per spiegare chi ha redatto queste linee guida e cosa contengono nel dettaglio. Esigiamo di sapere con quali criteri si taglia il diritto allo studio e come intendono porre rimedio per garantire la tutela totale delle famiglie e la dignità lavorativa degli operatori.

I diritti non si riducono con le circolari. La scuola pubblica pisana merita rispetto, non tagli e improvvisazione.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

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