Assistenza specialistica nelle scuole a Pisa: l’ASL smentisce il Comune e inchioda gli enti locali alle proprie responsabilità. Ora basta scaricabarile: avanti con la Commissione del 23 ottobre per un protocollo chiaro e definitivo

La risposta ufficiale ricevuta dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest in merito alla nostra istanza di accesso agli atti è una pietra tombale sulla narrazione ipocrita fin qui portata avanti dalla Giunta comunale.

L’ASL scrive nero su bianco ciò che era evidente ma che gli amministratori locali hanno cercato di occultare: nessun atto o linea guida formale di riduzione dell’assistenza è stato mai licenziato dall’azienda sanitaria. Al contrario, l’ASL conferma che la titolarità della funzione è degli Enti Locali e che ogni percorso di revisione è stato oggetto di “più momenti di condivisione nelle sedi istituzionali competenti e con l’Amministrazione scolastica territoriale”.

Cade miseramente il teatrino dello scaricabarile a cui abbiamo assistito in queste settimane: da un lato l’assessore ai Servizi Educativi Riccardo Buscemi, che in Consiglio comunale ha provato a scaricare le responsabilità dei tagli sulle direttive dell’ASL; dall’altro il presidente della Provincia Massimiliano Angori, che in assemblea pubblica dichiarava di non sapere nulla. Oggi sappiamo che nessuno può chiamarsi fuori: tutti conoscevano i passaggi, ma nessuno si è assunto la responsabilità politica di garantire le risorse e la copertura integrale dei PEI.

È inaccettabile che a pagare il prezzo di questa gestione opaca siano stati gli studenti con disabilità, privati del supporto nelle prime settimane di scuola, e i lavoratori precari lasciati in un limbo vergognoso.

A seguito dell’incontro decisivo svolto lo scorso 8 ottobre tra la Conferenza dei Capigruppo, i genitori attivisti delle Famiglie con Disabilità della Toscana e il gruppo Docenti e Assistenti contro i tagli, è stata calendarizzata con urgenza la discussione in 2ª Commissione Consiliare Permanente per il prossimo 23 ottobre.

Quella commissione – dove abbiamo preteso e ottenuto l’audizione di tutti i soggetti in causa: ASL, Comune, Provincia, Dirigenti scolastici e comitati – deve rappresentare una svolta. Non c’è più spazio per i rimpalli di responsabilità. È fondamentale che ASL, Comune e Provincia si siedano allo stesso tavolo con chi il servizio lo vive (le famiglie) e con chi lo garantisce materialmente (le assistenti e gli assistenti specialistici).

L’obiettivo è duplice: risolvere le criticità emerse che ancora affliggono l’anno scolastico in corso e blindare un protocollo univoco e trasparente che faccia del 2026 l’ultimo anno in cui Pisa assiste a simili vergognosi disservizi e tagli mascherati.

Che nessuno si sottragga al confronto pubblico. I diritti costituzionali e il diritto allo studio non sono negoziabili.

Diritti in Comune (Una città in comune- Rifondazione Comunista Pisa)

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