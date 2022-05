AUDIO. Intervista a Controradio: Base di Coltano, un documento della Regione: tutti sapevano

“Tutti sapevano e tutti non solo hanno tenuto nascosto il progetto ma hanno anche spudoratamente mentito, dicendo di non sapere. Con questi documenti che abbiamo ottenuto finalmente con una richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Pisa inviata lo scorso 14 aprile si conferma quello che denunciamo dallo scorso 25 marzo, quando abbiamo scoperto e denunciato pubblicamente il via libera del Governo Draghi al progetto della nuova base militare di Coltano”. La denuncia è del Consigliere comunale di opposizione del gruppo Una città in comune, di Pisa.

Ascolta il podcast sul sito di Controradio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...