Autobus, nuova linea 23: è discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Dopo due mesi nessun intervento del Comune.

Segnalazione al Garante regionale delle persone con disabilità.

Sono trascorsi 2 mesi da quando con determina del 25 luglio il Comune di Pisa ha istituito una nuova linea di trasporto pubblico: la linea 23, prevedendo espressamente che alcune delle fermate non potranno essere accessibili a persone con disabilità motoria. Si tratta delle fermate Roma 1, Orto Botanico e Santa Maria 1.

La linea attraversa il centro cittadino arrivando sino alla stazione ed è organizzata con un mezzo di trasporto con 7/8 posti: insomma, un taxi per turisti a spese pubbliche, e sempre che non siano persone con disabilità motoria, visto che le fermate non accessibili sono proprio quelle più vicine ai luoghi di visita principali della città.

Sono passati 2 mesi e nonostante le nostre denunce non c’è stato alcun intervento da parte dell’amministrazione in una direzione di ripensamento. Anzi.

L’assessore Dringoli, interrogato sul punto in consiglio comunale con un nostro question time, ha rivendicato la scelta adducendo che la linea è una previsione transitoria e si dovrà valutare quanto effettivamente viene usata per capire se adeguare le fermate attualmente non accessibili.

Per noi la risposta è semplicemente priva di qualsiasi fondamento: da un punto di vista logico ancor prima che politico.

Come si fa infatti a capire se le persone usano la linea effettivamente se per alcune di loro è del tutto inaccessibile, anzi lo è proprio per quelle persone che forse più ne avrebbero bisogno. Muoversi a Pisa in autonomia per una persona con disabilità motoria è tutt’altro che semplice e, anche quando vi sia chi supporta la persona con disabilità nello spostamento, molte strade e marciapiedi sono di fatto inaccessibili.

Abbiamo quindi immediatamente segnalato prima al Garante del Comune di Pisa per le persone con disabilità, e quindi a quello regionale a seguito della risposta assolutamente insufficiente e giunta oltretutto con pesante ritardo e solo dopo un nostro sollecito superati i 30 giorni.

Infatti il Garante di Pisa ha giustificato pienamente la scelta dell’amministrazione ritenendo di aver indagato sufficientemente sugli intenti della politica e di non aver riscontrato una volontà discriminatoria ( e ci mancherebbe altro!). Inoltre, il Garante ha affermato che Pisa è una città medioevale e che quindi è del tutto fisiologico che vi siano difficoltà di adeguamento.

Non ci resta quindi che denunciare e ripetere anche pubblicamente quanto già formalmente abbiamo risposto al Garante: la previsione è discriminatoria, contraria alla legge e numerose sono le pronunce dei Tribunali che condannano Comuni e società di trasporto che hanno tenuto comportamenti discriminatori.

Una città in comune

