AVR: gravi inadempienze dell’azienda a danno dei lavoratori e delle lavoratrici

Sosteniamo la lotta dei lavoratori Avr che ancora una volta denunciano comportamenti gravissimi da parte della azienda: dal pagamento del tfr, alla cessione del quinto, fino ai buoni pasto. A questo si aggiungono condizioni quotidiane di lavoro profondamente deficitarie: dalla manutenzione dei mezzi agli strumenti di lavoro.

Già nei mesi scorsi i lavoratori e le organizzazioni sindacali (Cobas, Usb, FP-Cgil, hanno messo in evidenza queste criticità e grazie anche ad una nostra iniziativa era stato avviato un percorso di verifica nelle commissioni consiliari a seguito delle quali l’amministrazione aveva anche inviato formali proteste ad Avr.

Siamo di fronte ad una situazione ormai insostenibile per i lavoratori e la città , alla luce di questi reiterati comportamenti per cui l’azienda non dà ai lavoratori quanto spetta loro, sottraendosi al confronto. Non è pensabile proseguire questo appalto in queste condizioni.

Il Comune deve mettere in campo tutte le azioni a tutela dei lavoratori e del servizio e richiedere puntuali verifiche alla luce delle denunce fatte dai sindacati. Chiediamo anche al Prefetto un controllo e un intervento. Da parte nostra abbiamo già richiesto una nuova audizione urgenti dei sindacati in commissione per definire ulteriori azioni da intraprendere.

Ancora una volta ci troviamo di fronte agli effetti perversi del sistema degli appalti che da anni da soli denunciamo. Come nel caso di Geofor, ma anche di altri servizi, la questione della reinternalizzazione del servizio non può più più essere rinviata.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

