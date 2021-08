AVR: Licenziati per avere scioperato

Da quasi 10 mesi sono in lotta per difendere i propri diritti, rivendicando quanto gli spetta a fronte di una condotta inqualificabile da parte della azienda. Stiamo parlando dei lavoratori dell’appalto delle manutenzioni stradali dato da Pisamo ad Avr. Scioperi, blocco degli straordinari e delle reperibilità per chiedere adeguati salari, il pagamento del TFr, condizioni di lavoro sicure mentre Comune e Pisamo non hanno mosso un dito.

In questi giorni Avr ha scelto la ritorsione di fronte alla lotta determinata di questi operai, licenziandone due proprio per le proteste portate avanti. Da tempo denunciamo la condotta di questa azienda, mentre il sindaco Conti e l’amministratore unico di Pisamo, Bottone non hanno preso alcuna iniziativa.

Avr in questi mesi ha proceduto anche ad altri licenziamenti di lavoratori e rappresentanti sindacali come nel caso dell’igiene ambientale a conferma del suo atteggiamento.

Chiediamo il reintegro immediato dei lavoratori licenziati e che si proceda al ritiro dell’’’alto da parte di Pisamo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

