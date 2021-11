Bando refezione Scolastica: l’assessora Munno non convoca i sindacati. Ora basta con le promesse non mantenute

Tre settimane fa denunciavamo ancora una volta il fatto che l’assessora Munno da più di un anno non avesse incontrato le organizzazioni sindacali sul nuovo bando della refezione scolastica, nonostante le ripetute richieste fatte dagli stessi rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici e i ripetuti solleciti che da maggio ad oggi si sono susseguiti costantemente, e in maniera unanime, da parte della Terza Commissione Consiliare Permanente.

A distanza di più di 20 giorni dall’ultima commissione tutto ancora incredibilmente tace. L’assessora, nonostante l’impegno preso con tutti i commissari, non ha contattato in alcun modo i sindacati per aprire un tavolo di confronto.

Siamo all’ennesima dimostrazione di come la Giunta Conti non solo non tenga in alcuna considerazione la partecipazione, ma ritenga assolutamente superfluo il confronto e la tutela delle condizioni di lavoro. Un atteggiamento di arroganza da parte dell’esponente di Fratelli d’Italia che conferma ulteriormente la sua totale inadeguatezza a ricoprire questo ruolo. “La mia porta è sempre aperta” frase ripetuta più volte dall’assessora suona ben più di una beffa. Se non si fosse preso iniziativa come commissione l’assessora non si sarebbe neppure posta il problema. Costretta dalle nostre convocazioni a sedere in commissione ripete la solita litania ormai da mesi.

Questa condotta da parte della Munno è una vera e propria presa in giro sia nei confronti delle lavoratrici sia dei componenti della stessa commissione consiliare permanente a cui vengano date ogni volta rassicurazioni smentite dai fatti. L’assessora è priva di qualsiasi tipo di credibilità anche alla luce di questo comportamento e quindi non si capisce come resti ancora al suo posto.

Il tempo è ormai scaduto. Porteremo la questione in consiglio comunale in quanto non è accettabile che l’amministrazione non si confronti con i sindacati e i lavoratori su un tema così decisivo per i servizi comunali come quello della refezione scolastica.

Francesco Auletta – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – PD

Gabriele Amore – M5S

