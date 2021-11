Bando Refezione scolastica: l’assessora Munno non riceve i sindacati da mesi

Sono più di nove mesi che le organizzazioni sindacali e la RSU del Comune di Pisa chiedono vanamente un tavolo di confronto con l’assessora Munno sul bando per la refezione scolastica. Si tratta di un fatto grave ed inaudito che conferma ancora volta la totale inadeguatezza della rappresentante di Fratelli d’Italia a ricoprire questo ruolo.

Nei fatti in questi mesi la Terza commissione consiliare permanente si è dovuta sostituire alle pesanti inadempienze da parte della assessora con ripetute sedute per capire quali siano le intenzioni della amministrazione sul nuovo bando, sollecitando più volte la stessa assessora a convocare il tavolo con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Da settembre ad oggi l’assessora continuamente incalzata ha risposto ogni volta che lo avrebbe fatto, cosa che sistematicamente non è mai avvenuta. Siamo di fronte così ad una plateale presa in giro dietro la quale si cela una questione politica di fondamentale importanza e ad oggi irrisolta.

L’assessora non vuole dare infatti seguito all’importante atto di indirizzo votato alla unanimità dal Consiglio comunale negli scorsi mesi: un ordine del giorno proposto dalla Terza commissione consiliare permanente al termine di un costruttivo e positivo lavoro di ascolto e confronto fatto proprio con i sindacati. E’ questo il vero nodo politico per cui l’assessora dilaziona i tempi e non convoca il tavolo. La giunta deve chiarire quante risorse vuole investire in questa gara per garantire realmente la qualità del servizio e la qualità del lavoro come indicato puntualmente nel documento approvato dal Consiglio comunale.

Il tempo sta scadendo, visto che gli uffici stanno preparando il bando e ulteriori rinvii da parte dell’assessora non sono più accettabili. Chiediamo che si apra subito un tavolo di confronto con i sindacati e la RSu e che si dia seguito all’atto di indirizzo del consiglio comunale nella redazione del capitolato di gara investendo le risorse necessarie.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

