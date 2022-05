Base Coltano: tutti sapevano, tutti hanno tenuto nascosto, tutti si dimettano. Ecco i documenti che lo dimostrano.

Tutti sapevano e tutti non solo hanno tenuto nascosto il progetto ma hanno anche spudoratamente mentito, dicendo di non sapere. Con questi documenti che abbiamo ottenuto finalmente con una richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Pisa inviata lo scorso 14 aprile si conferma quello che denunciamo dallo scorso 25 marzo, quando abbiamo scoperto e denunciato pubblicamente il via libera del Governo Draghi al progetto della nuova base militare di Coltano.

Da allora abbiamo aperto una battaglia durissima sulla trasparenza mentre tutti dal parco, al comune, alla Provincia di Pisa, alla Regione Toscana dicevano di non sapere.

Abbiamo reso pubblico, con una richiesta di accesso agli atti all’Ente Parco, che la Regione il 9 aprile del 2021 aveva inviato al Parco il progetto per avere un parere, e che il parco per un anno ha tenuto nel cassetto questo parere.

Oggi dai documenti ricevuti dalla Provincia sveliamo che la stessa Provincia di Pisa e il Comune di Pisa anche loro il 9 aprile del 2021 hanno ricevuto tutto il progetto per la realizzazione della nuova infrastruttura militare e non solo lo hanno tenuto segreto ma hanno raccontato fino a ieri di non essere stati coinvolti e di non avere i documenti. Nel documento invece non solo risulta la trasmissione agli enti ma anche la richiesta di un parere per quanto di competenza entro il 30 aprile del 2021.

Il primo dovere di un amministratore pubblico è quello di dire la verità e così non è stato da parte di chi governa ad ogni livello, regionale, provinciale e comunale. Il sindaco Conti, il presidente della Provincia lo stesso presidente della Regione si dovrebbero dimettere subito perché non hanno detto la verità e non hanno fatto alcun atto per informare la cittadinanza di quello che stava avvenendo. Gli stessi che oggi siedono al tavolo giocando al Monopoli con il territorio.

Quello che sta avvenendo è gravissimo, uno schiaffo alla democrazia e ai cittadini e alle cittadine. Noi oggi pubblichiamo integralmente ancora una volta tutta la documentazione ricevuta come atto di trasparenza, svolgendo il compito per cui siamo stati eletti.

Tutti i documenti li potete scaricare qui di seguito

Una città in comune

Rifondazione Comunista

DOCUMENTI Questo il documento con il progetto della base inviato dalla regione a comune e provincia di Pisa e parco di Migliarino Progetto base Coltano Questo il documento con la risposta della Provincia di Pisa alla nostra richiesta di accesso agli atti Risposta Provincia accesso agli atti

