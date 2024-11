Al responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Ministero della Difesa (RPCT) dott. Ammiraglio Ispettore Capo aus. rich. Dario d’AQUINO

Oggetto: Base militare a Pisa e Pontedera: Richiesta integrazione pubblicazione documentazione

Con riferimento all’accordo quadro descritto come “Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di n. 32 servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, tramite accordo quadro completo con più operatori economici senza riapertura di confronto competitivo, suddiviso in 3 lotti” pubblicato in data 30-06-2023, avente come stazione appaltante GENIODIFE

PREMESSO CHE

– le determine di attribuzione dei contratti attuativi lotto 3 del 28 agosto 2024 e il successivo aggiornamento del 27 settembre, oltre ad indicare il quadro normativo di riferimento, le procedure di gara e di aggiudicazione, stabiliscono modifiche nell’ordine delle priorità dei progetti, sostituendo la verifica del progetto per il comprensorio logistico di Torricola con quella per la sede dei Carabinieri a Pisa, in linea con le necessità del Comando generale dei Carabinieri

Considerati gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 50/2016 (disciplina in vigore per l’accordo quadro) e il d.lgs. n. 33/2013;

Verificato che nelle sezioni “*LOTTO 3 PARTE 1 VERIFICA*” e “*LOTTO 3 PARTE 2 VERIFICA*” non c’è alcun riferimento al progetto di Pisa, ma rimane nella lista delle opere previste, con relativa documentazione quella riferita a TORRICOLA.

Con la presente segnalazione il sottoscritto Francesco Auletta, consigliere comunale presso il Comune di Pisa chiede di procedere all’ integrazione della documentazione del lotto 3 con tutti i documenti relativi al progetto di Pisa, segnatamente Realizzazione Nuovo Centro Polifunzionale Gis – 1^Rgt Tuscania Arma Dei Carabinieri – Area CISAM– I lotto e relativa pubblicazione.

Francesco Auletta – consigliere comunale Pisa- gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...