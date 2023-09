Base militare: assoluta mancanza di trasparenza da parte dei Sindaci della Comunità del Parco e del Presidente Bani

Mancano 72 ore alla seduta della Comunità del Parco di lunedì 18 settembre convocata in fretta e furia, dopo il tavolo interistituzionale dello scorso 6 settembre, per l’espressione del parere sulla collocazione della nuova base militare nel cuore del Parco. La proposta di questa collocazione era stata avanzata dallo stesso Presidente dell’Ente Parco, che dovrebbe per questo dimettersi essendo venuto meno alla sua funzione prioritaria di tutela del Parco.

Ci chiediamo quale sia l’etica pubblica e la trasparenza degli amministratori locali (i Sindaci di Pisa, San Giuliano, Vecchiano, Massarosa, Viareggio e i Presidenti delle Province di Pisa e Lucca) nel modo in cui stanno gestendo una questione che cambierà irreversibilmente il nostro territorio. Da giorni chiediamo insieme a centinaia di cittadine e cittadini, associazioni e movimenti che sia reso pubblico il piano di fattibilità della base illustrato dal Commissario Straordinario lo scorso 6 settembre.

Il silenzio è l’unica vergognosa risposta.

Conti, Di Maio, Angori e Bani hanno questo studio di fattibilità. Perchè non lo rendono pubblico? Come è pensabile che continuino ad essere omissivi su questo punto? Perché si nascondono dietro il silenzio? Tutto questo mentre la destra mette il bavaglio al Consiglio comunale di Pisa impedendo che si discuta l’argomento da noi richiesto.

Si può rivestire il ruolo di rappresentanti dei cittadini e delle cittadine e tenere volutamente la cittadinanza all’oscuro di progetti così importanti? Trasparenza, partecipazione, coinvolgimento della cittadinanza sono così calpestati ed umiliati da questo asse tra centrodestra e centrosinistra.

Per queste ragioni parteciperemo al presidio indetto dal Movimento no base per lunedì in contemporanea con la riunione della Comunità del Parco.

Ciccio Auletta- Consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

