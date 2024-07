Base militare: da domani il voto in Commissione. I Cantieri non partiranno né nel 2024 né mai

Mercoledì 24 e Giovedì 25 ci sarà il voto in Commissione Parlamentare sul Dl Infrastrutture, per arrivare poi all’esame della Camera il prossimo 29 luglio in cui all’articolo 5 si prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’avvio della contabilità e dei cantieri per la realizzazione della nuova base militare all’interno del Parco di San Rossore e a Pontedera.

Da quando lo scorso 4 luglio abbiamo scoperto e reso pubblico, nel silenzio di tutte le istituzioni governate dal centrodestra e dal centrosinistra che hanno dato il via libera al progetto per questa infrastruttura, il nuovo piano che prevede investimenti per oltre mezzo miliardo di euro, con una raddoppio delle superfici che saranno cementificate, la lotta e la mobilitazione è stata rilanciata con forza.

Anche all’interno della stessa Commissione parlamentare non sono mancate voci nazionali che hanno posto obiezioni contro questa megaoperazione che finanzierà l’economia di guerra: da Greenpeace a Legambiente nazionale fino alla Rete Recommon.

Intanto cresce anche la saldatura e la convergenza con altre lotte: da quella con i lavoratori della GKN alle proteste chi si sta opponendo ai pesantissimi tagli del Governo Meloni all’Università e al diritto alla casa.

La destra con il sindaco Conti in testa è in prima fila con l’elmetto in mano per difendere la base, trattando sulle compensazioni come se il territorio fosse in svendita.

In questo quadro è assordante e complice come sempre il silenzio del Presidente della Regione Eugenio Giani che non ha mai proferito parola pur essendo il regista dell’operazione sulle nuove collocazioni insieme al Presidente della del Parco, Lorenzo Bani. Imbarazzanti le esternazioni del Presidente della Provincia Angori (PD) che si dice contrario alla base nel Parco dove aver però sottoscritto il verbale che prevede lì la realizzazione. Il sindaco di Pontedera Franconi (PD) sembra essere una figura rimasta al margine di tutto questo processo, quando invece già nel 2022 ha dato l’assenso all’operazione, chiamato in causa proprio da Giani. Per questo è irricevibile l’ennesima operazione trasformista del Pd, che presenta in Commissione parlamentare un emendamento che dice sì alla base nel Parco purché avvenga senza aumenti di volumetrie rispetto agli immobili già presenti. Operazione che anche a livello locale Sinistra Unita, Pd e Città delle Persone hanno portato avanti anche ieri in consiglio comunale presentando una mozione a favore della realizzazione della base, ma non nel Parco, rilanciano la bugia della militarizzazione sostenibile.

Per noi, quindi, a differenza di chi come anche i 5 Stelle anche a livello regionale rilancia la realizzazione della base in altri luoghi, la base non si deve fare né nel Parco, né a Pontedera, né altrove. Perché non esistono territori di serie A e di serie B, e perché neanche un euro deve essere speso per alimentare l’economia di guerra. E di fronte a questo, non ci sono compensazioni accettabili.

In queste settimane il Movimento No base ha rilanciato a livello locale, regionale e nazionale una grande mobilitazione che ha un obiettivo chiaro: bloccare il progetto e chiedere il riutilizzo di tutte le risorse pubbliche previste, ad oggi prelevate dal Fondo di coesione e sviluppo e dal Ministero delle Infrastrutture, per le vere priorità sociali: casa, lavoro, scuola, sanità, transizione ecologica.

