Base militare: da Giani, Conti e Angori silenzi pesantissimi sulla documentazione. Dicano se hanno i documenti e se li hanno richiesti

Abbiamo inviato in questi giorni una nuova lettera di sollecito alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e al Comune di Pisa per avere una risposta alla nostra richiesta di accesso gli atti dello scorso 23 ottobre riguardo i documenti sulla nuova base militare che si vuole realizzare nel cuore del Parco di San Rossore. Infatti nonostante siano passati oltre 4 mesi né il Presidente Giani e la sua giunta, né il sindaco Conti né il Presidente Angori hanno mai risposto alla nostra lettera.

Grazie alla nostra incessante iniziativa è un fatto conclamato che esistono decine di documenti sul nuovo progetto della base che alla comunità costerà 520 milioni di euro e che già decine di milioni sono stati già appaltati per la progettazione, senza che però siano stati condivisi pubblicamente gli indirizzi della progettazione stessa.

È quindi impossibile per questi enti continuare a nascondersi, spalleggiando il muro di silenzi ed omissioni che il Commissario Straordinario Sessa e il Governo stanno tirando sù, rifiutando tutte le richieste di accesso agli atti del nostro gruppo consiliare e non pubblicando neanche le informazioni sul sito del Ministero come abbiamo prontamente segnalato all’Anac nelle scorse settimane.

A questo punto nessuno può più nascondersi dietro un dito. La Regione Toscana, il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, dichiarino se hanno ricevuto questi documenti e li forniscano, o altrimenti spieghino perché non li hanno richiesti in tutto questo tempo, assumendosi le proprie responsabilità, e procedano con urgenza per averli. Non è ammissibile che dopo oltre 4 mesi Conti, Angori e Giani continuino a nascondersi dietro un silenzio ingiustificabie.

Prosegue così senza sosta il nostro lavoro per la trasparenza su questo progetto e di informazione nei confronti della cittadinanza. Rilanciamo la nostra ferma e coerente opposizione alla realizzazione di una nuova base militare che con l’appoggio trasversale del centrodestra e del centrosinistra ha l’obiettivo di rafforzare la provincia di Pisa come polo strategico delle operazioni militari del nostro paese, spendendo più di mezzo miliardo di euro per l’economia di guerra.

Per noi non ci sono zone franche né spazi buoni per questa base militare. E lo diciamo dal primo minuto per l’enorme impatto che avrebbe su un territorio già saturo di strutture militari, lo diciamo perché queste risorse pubbliche si devono utilizzare per le priorità sociali di questa città (scuola, casa, lavoro, transizione ecologica) e non per costruire una infrastruttura per la guerra. Lo diciamo perché pensiamo che ci sia un collegamento inscindibile tra questione democratica, pace e ambiente

