Base militare: Giani, Conti e Bani chiariscano subito. Inviato un accesso agli atti sul progetto della nuova infrastruttura e del primo lotto

A seguito della notizia della decisione del Governo Meloni di stanziare 20 milioni di euro per la realizzazione del I lotto funzionale della nuova base militare nel cuore del Parco di San Rossore con l’approvazione del DL Infrastrutture, abbiamo depositato nella giornata di oggi una richiesta di accesso agli atti al Presidente della Regione Toscana, al Presidente dell’Ente Parco, al Sindaco del Comune di Pisa e al Presidente della Provincia di Pisa per sapere: a) se vi è quindi il progetto definitivo della nuova base militare, e di averne copia; b) se al riguardo gli enti per quanto di competenza hanno visionato o espresso parere sul progetto, e nel caso di averne copia; c) di avere tutte le informazioni e il progetto di questo primo lotto finanziato e nel caso il relativo cronoprogramma, e di averne copia; d) se è stato definito il nuovo piano economico complessivo per questo progetto e di averne copia.

Continua così la nostra battaglia sulla trasparenza contro questo progetto di militarizzazione del territorio, a fronte del continuo comportamento omissivo ed opaco di chi governa a livello locale, regionale e nazionale.

Il Presidente Giani, il sindaco Conti e il Presidente Bani hanno condiviso il progetto della nuova base e la sua collocazione, è loro dovere rispondere a queste domande con urgenza fornendo tutta la documentazione richiesta. Sarebbe clamoroso, ma non pensiamo che sia possibile, che non sappiano a cosa servono questi 20 milioni di euro e per quali primi interventi sono stati destinati.

Come denunciamo da 2 anni è allarmante che si stia portando avanti questo progetto di militarizzazione senza condividere informazioni, procedure e passaggi tenendo quindi ancora una volta all’oscuro l’intera cittadinanza. Tutto continua a procedere nella più assoluta segretezza e mancanza di trasparenza.

Rilanciamo la lotta contro la base militare e per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica indetta dal Movimento No Base per lunedì primo luglio alle 21 al circolo Alberone.

Noi continueremo ad operare e a dare il nostro contributo per tenere informati tutti e tutte sugli sviluppi e per continuare ad approfondire e spiegare i danni collegati ad un progetto di guerra che centrodestra e centrosinistra vogliono realizzare, non solo nel territorio di Pisa, ma anche di Pontedera.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune – Pisa

