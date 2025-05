Base Militare nel cuore del Parco di San Rossore: le bugie di Bani per nascondere le sue responsabilità. Si dimetta

Sono una vera e propria provocazione le ultime dichiarazioni del Presidente del Parco Naturale Regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, Lorenzo Bani sul progetto della nuova base militare: “La proposta dei carabinieri è di riqualificare, senza consumo di suolo, gli edifici esistenti e utilizzati dalla Marina per insediare il loro centro di addestramento, bonificando anche quello che rimane dell’ex reattore nucleare.”

È evidente la modalità scorretta e strumentale per cui il Presidente Bani da un lato rilancia superficiali quanto infondate dichiarazioni “tranquillizzanti” alla stampa, ma nei consessi ufficiali non risponde o meglio dichiara di non avere documentazione.

Più volte abbiamo chiesto che fosse condivisa la documentazione in suo possesso e il Presidente o non ha risposto o ha dichiarato di attendere il progetto. Eppure oggi ha il coraggio ancora di parlare di una proposta senza consumo di suolo, dichiarazioni prive di fondamento che hanno solo lo scopo di annebbiare l’opinione pubblica sulle sue responsabilità: il presidente del Parco Lorenzo Bani, nonché membro attivo del Partito Democratico, ha consegnato ai militari, alla speculazione edilizia e all’economia di guerra un enorme porzione di territorio naturale protetto del quale avrebbe dovuto essere alfiere della tutela e garante della sua integrità.

Nei documenti ufficiali, ovvero nel famoso verbale interistituzionale del 2023, si parla di abbattimento di alberi, già questo dovrebbe essere sufficiente, a smentire qualsiasi tipo di dichiarazione relativa al non consumo di suolo. L’altra verità è che l’area militare esiste da prima dell’istituzione del Parco e il presidente dovrebbe lavorare non per mitigare gli effetti, ma per cancellare questa anomalia.

Invece come è evidente dai documenti ufficiali depositati in Parlamento, in concomitanza con l’approvazione del DL Infrastrutture, si vede chiaramente quale sarà l’impatto devastante su un’area di 100 ettari, un’area molto più estesa dell’edificato esistente.

Ma occorre smontare anche altre bugie propagandistiche che Bani porta avanti insieme alla destra: ancora una volta dobbiamo tornare a ribadire che non sono i carabinieri a proporre la bonifica del reattore, ma la stessa era prevista e finanziata dal governo da oltre 20 anni e anzi avrebbe dovuto essere già conclusa, e identificare oggi la questione sul tema delle compensazioni non rimuove le pesanti responsabilità che l’attuale presidente e tutti i suoi predecessori hanno nel non aver fatto attuare la bonifica fino ad oggi.

Infine la bugia più grande, omettendo l’impatto antropico su flora e fauna che tutt’ora hanno le esercitazioni militari all’interno del Parco, il Presidente del parco ricorda che “ che i carabinieri sono un’arma militare che svolge la maggior parte delle attività sul territorio per il contrasto alla criminalità, compresa la lotta alle mafie”, ma non specifica che il gruppo che troverà sede nel area naturale sono il gruppo di intervento speciale e il I reggimento Tuscania, ovvero i corpi speciali che sono utilizzati nella proiezione delle forze armate all’estero, che proteggono gli interessi delle élite economiche energivore ed estrattiviste nel sud del mondo e addestrano le polizie militari di paesi dai regimi discutibili per il mantenimento dell’ordine pubblico, ovvero per la repressione del dissenso e il controllo delle frontiere. Lo scorso anno abbiamo denunciato come siano già state approvate le determine per l’affidamento della progettazione del I lotto per 250 milioni di euro. Il presidente vuole veramente far credere di non aver visto i necessari documenti di indirizzo alla progettazione? Crediamo che sia vergognoso riportare tutte queste falsità, il dato politico rimane che ormai il presidente del Parco è sfiduciato dalle migliaia di firme di cittadini e cittadine che ne hanno chiesto le dimissioni. Forse l’unico rimasto a sostenerlo è il presidente della Regione Giani, l’altro grande sostenitore della militarizzazione della Toscana.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...