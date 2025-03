Base militare nel parco di San Rossore a Pisa: in Senato va in scena uno strumentale gioco delle parti mentre il progetto va avanti

Quello andato in scena in Senato con la discussione tra la senatrice del Pd Zambito e la sottosegretaria Siracusano sulla nuova base militare che si intende realizzare all’interno del Parco di San Rossore e a Pontedera è stato un gioco delle parti, un dialogo retorico che ha lasciato, volutamente ed esattamente intatto il quadro conoscitivo.

In primo luogo è importante ricordare che la collocazione “decisa dall’alto” come definita dalla senatrice Zambito all’interno del Cisam, è stata proposta dal Presidente del Parco di san Rossore Lorenzo Bani, in quota al Partito democratico, scelta avallata dal Comune di Pisa, dal Governo e anche dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani, sempre in quota Partito Democratico, a cui spetta invece la proposta, anche questa accolta, di Pontedera per la pista di addestramento e il poligono di tiro, che si omette ogni volta.

Il tema cruciale non è la collocazione della base, ma se questa deve essere fatta o meno, cosa che né Zambito né Siracusano mettono in discussione. Sarebbe stato opportuno che quando era aperto il tavolo interministeriale chi oggi si dice contrario alla collocazione nel Parco lo avesse fatto nelle sedi opportune con atti ed espressioni di voto esplicite.

A questo si aggiunge che il diritto di cittadine e cittadine ad essere informati è dal 2022 costantemente negato e solo la nostra azione di trasparenza in questi anni ha consentito di scoprire documenti e dare informazioni. Se anche nel Senato della Repubblica si omettono le informazioni e si nascondono i documenti cosa nuovamente fatta dal sottosegretario Siracusano e i particolari di un’opera da 520 milioni di euro che devasterà il parco di San Rossore, lo stato della nostra democrazia fa pena e il livello di segretezza sulla nuova sede dei reparti di eccellenza dei carabinieri ci preoccupa ancora di più.

E ci preoccupa che nessuno, a partire da parlamentari e senatori, fino a chi governa a livello regionale, provinciale e comunale, non chieda di avere con atti formali i documenti ufficiali. Documenti che da mesi richiediamo e che il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture sotto indicazione del Commissario Straordinario negano.

Dal 2022 ad oggi il commissario straordinario Massimo Sessa dovrebbe aver steso almeno un cronoprogramma dei lavori, che non è mai stato reso pubblico, nemmeno quando in discussione del DL infrastrutture tutti i commissari straordinari hanno illustrato lo stato delle loro opere nella commissione parlamentare.

Dal 2022 ad oggi il commissario straordinario Sessa, nonché Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrebbe aver prodotto almeno 3 relazioni sullo stato di avanzamento dell’opera. Anche di questi documenti nessuna traccia.

A settembre del 2024 è stato affidato un incarico, utilizzando 8 milioni di denaro pubblico per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica economica. Per questo affidamento è necessario un Documento di Indirizzo alla progettazione, che è stato elaborato in segreto e tenuto nascosto. Uno studio di fattibilità che dopo 6 mesi dovrebbe essere pronto, reso pubblico e portato in conferenza dei servizi, ma di cui, di fatto, nessuno pare sapere nulla.

Eppure si continuano a narrare favole e bugie: la favola dei 7 milioni di euro destinati alle compensazioni raccontata ancora una volta in questi giorni dal Sindaco Conti, senza però che esista un documento che indichi e stanzi queste risorse; la favola dei 200 posti di lavoro, che non è sostenuta da alcun documento ufficiale; la favola della bonifica del reattore nucleare che doveva già essere realizzata; la favola, oltre il ridicolo, di una base militare a zero consumo di suolo.

Ecco chi siede in Parlamento dovrebbe pretendere questi documenti, ma neanche li chiede così come chi siede a capo della Regione Toscana, della Provincia e dei Comuni interessati. Lo scorso 14 febbraio abbiamo inviato una nuova lettera di sollecito alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e al Comune di Pisa per avere una risposta alla nostra richiesta di accesso gli atti dello scorso 23 ottobre riguardo i documenti sulla nuova base militare che si vuole realizzare nel cuore del Parco di San Rossore. Infatti nonostante siano passati oltre 4 mesi né il Presidente Giani e la sua giunta, né il sindaco Conti né il Presidente Angori hanno mai risposto alla nostra lettera.

Prosegue così senza sosta il nostro lavoro per la trasparenza su questo progetto e di informazione nei confronti della cittadinanza. Rilanciamo la nostra ferma e coerente opposizione alla realizzazione in qualsiasi luogo di una nuova base militare che con l’appoggio trasversale del centrodestra e del centrosinistra ha l’obiettivo di rafforzare la provincia di Pisa come polo strategico delle operazioni militari del nostro paese, spendendo più di mezzo miliardo di euro per l’economia di guerra.

Per noi non ci sono zone franche né spazi buoni per questa base militare. E lo diciamo dal primo minuto per l’enorme impatto che avrebbe su un territorio già saturo di strutture militari, lo diciamo perché queste risorse pubbliche si devono utilizzare per le priorità sociali di questa città (scuola, casa, lavoro, transizione ecologica) e non per costruire una infrastruttura per la guerra. Lo diciamo perché pensiamo che ci sia un collegamento inscindibile tra questione democratica, pace e ambiente.

Pisa, 9 Marzo 2025

Coalizione Diritti in Comune: una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

