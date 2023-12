Base Militare Nero Opaco: pronte le risorse nella Legge di Bilancio, nessuna trasparenza

“Al momento non siamo a conoscenza di quante risorse sono già state accantonate dal Ministero delle Infrastrutture per la progettazione della Base. Attendiamo l’approvazione della Finanziaria per capire quante saranno le risorse per la sua realizzazione nel 2024 e 2025”.

È stata questa la risposta che ha dato oggi il sindaco Conti al nostro question time dopo il diniego del Commissario straordinario Sessa alla nostra richiesta di informazioni.

È gravissimo che nemmeno il primo cittadino abbia la minima idea sui tempi del progetto e le entità dei finanziamenti che riguardano un’opera che avrà un elevatissimo e devastante impatto ambientale e sociale sul territorio e all’interno del Parco.

È allarmante come anche il Governo Meloni stia portando avanti questo progetto di militarizzazione senza condividere informazioni, procedure e passaggi tenendo quindi ancora una volta all’oscuro l’intera cittadinanza. Ci si continua a muovere nella più assoluta segretezza e mancanza di trasparenza.

L’unica cosa che Conti conferma, purtroppo, è che delle risorse sono state già stanziare e che nella manovra di bilancio in discussione in questi giorni in Parlamento si prepara il colpo di mano per mettere milioni di euro per la nuova base e per l’economia di guerra, in quella che sappiamo sarà una legge di bilancio lacrime e sangue viene confermata così la volontà di stanziare cifre spaventose per armi e basi militari.

Rilanciamo la lotta contro la base militare: non un centesimo per la militarizzazione dei nostri territori, che a pagare siano i lobbisti di armi e i signori della guerra.

Meloni, Crosetto e Giani si mettano l’anima in pace: se hanno 200 milioni di euro che avanzano abbiamo molte idee su come e dove destinarle.

Noi continueremo ad operare per tenere informati tutti e tutte sugli sviluppi e per continuare ad approfondire e spiegare i danni collegati ad un progetto di guerra che centrodestra e centrosinistra vogliono realizzare.

Ciccio Auletta – Consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

