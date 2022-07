Basi Militari a Pisa: 7 Luglio nuova riunione del tavolo istituzionale. Rispondiamo con iniziative aperte

Avrà luogo giovedì 7 luglio a Roma il tavolo interistituzionale convocato dal Ministero della Difesa per la realizzazione della nuova base militare a Coltano. Si terrà a porte chiuse lontano dal territorio oggetto della discussione. È passato un mese dal primo incontro fatto a Pisa ma sembra che chi ad ogni livello ci governa, dal Comune alla Regione arrivando al governo nazionale, continua a perseverare esattamente con le stesse modalità: nessun ascolto della cittadinanza e avanti con il progetto di militarizzazione della nostra città. In queste settimane abbiamo poi assistito ancora una volta alla pantomima sulle diverse collocazioni della base: dal sindaco di Pisa che propone Ospedaletto e il borgo di Coltano, al Presidente del Parco che avanza l’ipotesi dell’area del Cisam all’interno dello stesso parco, fino al Presidente della Regione che mette in pole position il comune di Pontedera. Tutto questo mentre il Ministero tace e resta ancora in vigore il Dpcm che individua Coltano come collocazione. Dpcm che per noi devono essere ritirati, così come il tavolo dovrebbe sciogliersi. Non c’è nessuna zona franca per fare questa base.

Mentre la politica e l’arma dei carabinieri provano ad anestetizzare la mobilitazione riunendosi nelle proprie stanze chiuse e impermeabili alle istanze del territorio e rilasciando dichiarazioni volutamente confusionarie e contraddittorie, il movimento cresce e mette in campo sul territorio energie e occasioni di confronto.

Costruire tempi di pace significa non essere subalternə ai tempi e alle scadenze di Giani, Conti e Draghi. Significa rafforzare i nostri strumenti, il nostro messaggio, la nostra capacità di parlare e far parlare di questo progetto devastante, ovunque possa essere collocato, e di immaginare insieme nuovi mondi. Per questo vi presentiamo il nostro calendario estivo: iniziative pubbliche, banchini informativi, assemblee tematiche di approfondimento, passeggiate, feste.

Al via questa settimana i primi appuntamenti. Si parte giovedì 30 giugno alle 18:00 al giardino di Storia e Filosofia, con un’assemblea pubblica in cui approfondiremo il tema dell’Economia di Guerra insieme a Sandro Mezzadra docente dell’Università di Bologna e studioso di filosofia politica.

Nel fine settimana saremo a Coltano. Venerdì 1 luglio appuntamento alle 18 al circolo Arci per il primo tavolo di progettazione partecipata che sarà dedicato alla costruzione di una mappa di comunità del borgo. Sabato 2 luglio incontreremo diverse realtà che lungo tutto il paese stanno organizzando per i mesi estivi dei campeggi durante i quali attivistə di tutta Italia potranno incontrarsi, confrontarsi, contaminarsi e immaginare insieme pratiche di resistenza allo sfruttamento dei territori, al cambiamento climatico e alla guerra.

Domenica 3 luglio, a partire dalle 8, ci sarà una passeggiata nei dintorni del borgo alla ricerca di rifiuti malevolmente abbandonati, perché prendersi cura del territorio è un primo ma importante passo necessario alla difesa dello stesso. Tutte le iniziative sono pubbliche e aperte, invitiamo a partecipare e costruire insieme comunità. Per rimanere aggiornat* sul calendario in continua evoluzione seguire i canali social del movimento.

Alle loro chiacchiere rispondiamo con organizzazione e proposte, al loro tentativo di frammentare il movimento e la società tutta rispondiamo con momenti di socialità e aggregazione in cui tessere legami e ritornare comunità, diraderemo le loro cortine di fumo con iniziative alla luce del sole che scalderà l’estate coltanese e pisana!

Pisa, 28 Giugno 2022

Movimento No Base nè a Coltano né altrove

