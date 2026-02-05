Basta ingerenze e clima intimidatorio. Depositata mozione a tutela dei docenti e del pensiero critico

“Giù le mani dalla scuola pubblica e dalla libertà di insegnamento“.

Con queste parole il consigliere comunale Ciccio Auletta annuncia di aver depositato una mozione urgente in Consiglio Comunale, in risposta al clima di tensione e censura che sta investendo gli istituti scolastici pisani e nazionali.

“Gli attacchi strumentali partiti dal capogruppo della Lega Pasqualino e dall’onorevole Ceccardi contro il Liceo Dini hanno innescato un effetto a cascata pericoloso”, dichiara il consigliere. “È inaccettabile che i partiti della destra che governano questo paese cerchino di intimidire dirigenti e docenti che, nel pieno rispetto della Costituzione, della legislazione scolastica e delle Indicazioni e Linee guida nazionali, offrono agli studenti occasioni di approfondimento su temi cruciali e di attualità come i diritti umani, il ruolo dell’ONU e il genocidio del popolo palestinese, anche attraverso figure come la Relatrice speciale dei territori occupati Francesca Albanese”.

La mozione denuncia l’operato del Ministro Valditara che usa le ispezioni come strumento punitivo o intimidatorio nei confronti delle scuole che promuovono il dibattito su temi di attualità internazionale e diritti umani, come nel caso del Liceo Montale di Pontedera. Nel documento, inoltre, si condanna con fermezza l’operazione di “schedatura” delle/dei docenti etichettati come ‘di sinistra’ da parte di alcuni movimenti legati ad Azione Studentesca che sembrano riportare la lancetta della storia al periodo fascista. “La scuola deve formare cittadini critici, non soldatini obbedienti”, prosegue la nota.

“La difesa della scuola pubblica passa anche dal rifiuto delle logiche belliche negli spazi educativi. Per questo motivo,” conclude Auletta, “non mi limito agli atti istituzionali: annuncio il pieno sostegno della nostra coalizione e la nostra partecipazione attiva alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università che ha annunciato una settimana di mobilitazione dal 9 al 13 Febbraio in difesa della libertà di insegnamento. Dobbiamo fare fronte comune affinché le aule rimangano presidi di democrazia, pace e cultura, libere da tutele politiche e ingerenze militari”.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

