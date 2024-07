“Basta irregolarità sulle spiagge del litorale pisano!” Una Città in Comune diffida il sindaco Michele Conti sulle concessioni

Venerdì pomeriggio, a Tirrenia, un ragazzo che aveva steso il suo asciugamano in spiaggia per fare un bagno è stato allontanato da uno stabilimento. Continuano quindi le prepotenze e i soprusi sulle spiagge del litorale, nonostante le recenti normative, che stabiscono a chiare lettere l’ avvenuta scadenza delle concessioni il 31 dicembre scorso.

Nello stigmatizzare questi episodi, comunichiamo che dopo la partecipata manifestazione della Presa della battigia continueremo a chiedere l’attivazione delle istituzioni competenti per chiedere che venga ripristinata la legalità.

Per questo abbiamo inviato una formale diffida al Sindaco di Pisa, e per conoscenza alla Prefettura di Pisa, per chiedere al Comune di Pisa di dare il via alle procedure di incameramento e di demolizione delle strutture presenti sull’arenile e di verificare la decadenza delle licenze per l’esercizio di attività economiche, come chioschi e bar.

L’iter di incameramento è previsto dalle leggi nazionali e confermato dalla recente sentenza della Corte di giustizia europea, su tutti i beni di non facile rimozione.

La nostra diffida fa seguito a quella già presentata dall’associazione nazionale Mare Libero a Pisa e nei confronti degli altri Comuni costieri italiani.

Invitiamo quindi il Comune e gli enti preposti (Capitaneria di porto e Agenzia del demanio) ad applicare le disposizioni, che prevedono l’incameramento dei beni di non facile rimozione, senza alcun indennizzo ai concessionari scaduti.

È necessario che si facciano partire le procedure di devoluzione, convocando l’apposita commissione in cui il comune di Pisa, ha l’obbligo di segnalare e accertare la consistenza dei manufatti presenti sull’ arenile pisano.

Ricordiamo che tutti i contratti concessori stipulati prevedevano l’esplicita rinuncia ad indennizzi in caso di incameramento.

In relazione al fatto che le concessioni sono scadute, non capiamo inoltre perché si consenta di continuare l’ezercizio di attività economiche sulle spiagge. Non possono esistere due pesi e due misure. Cosi come l’amministrazione interviene con provvedimenti e sanzioni nei confronti di alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, lo stesso principio deve essere applicato nei confronti di chi gestisce attività sulle spiagge, visto che, ripetiamo, le concessioni sono scadute e di conseguenza le autorizzazioni e licenze sono decadute.

Vale la pena ribadire che la nostra e una battaglia di equità e trasparenza, che va da una corretta ripartizione tra spiagge libere e in concessione, regole per i concessionari, aumento dei canoni concessori, tutela dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Una Città in Comune

