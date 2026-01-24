Basta morti sul lavoro!

Un altro lavoratore ha perso la vita sul posto di lavoro. È successo stamani, 23 gennaio, a Livorno: come riporta la stampa un operaio di 50 anni, originario di Ponsacco, è morto schiacciato da un macchinario mentre stava scaricando tegole all’interno di un’azienda in zona Shangai.

Nella stessa giornata è stata segnalata un’altra tragedia sul lavoro: un operaio è morto in un cantiere ad Avezzano, in Abruzzo, mentre svolgeva attività edili, confermando come purtroppo non si tratti di eventi isolati ma di un fenomeno strutturale.

Non si tratta di tragiche fatalità. Si tratta delle ennesime morti annunciate in un sistema produttivo che si fonda sulla precarietà, sulla compressione dei diritti e sulla progressiva riduzione degli standard di sicurezza. Un sistema che considera la tutela della vita un costo da abbattere.

Da anni denunciamo come il sistema degli appalti e subappalti al massimo ribasso produca precarietà, abbassamento delle condizioni di lavoro, riduzione degli standard di sicurezza, formazione insufficiente e controlli inesistenti.

I dati di questa strage sono drammatici: nel 2025 in Italia si sono registrate 1.450 morti sul lavoro.

È inaccettabile che si continui a morire di lavoro. È inaccettabile che la responsabilità venga frammentata lungo catene di appalto che servono solo a scaricare costi e colpe verso il basso mentre i governi che si sono succeduti hanno favorito deregolamentazioni di ogni tipo.

Chiediamo da anni controlli ispettivi seri e frequenti, la fine degli appalti al ribasso e la piena responsabilità delle aziende committenti. Chiediamo il diritto alla formazione e alla sicurezza come diritti fondamentali.

Non bastano il cordoglio e le parole di circostanza: servono scelte politiche chiare. Questo Governo ha invece tagliato il numero degli ispettori del lavoro e indebolito ulteriormente il sistema dei controlli, rendendo possibile che incidenti come questi continuino a verificarsi proprio perché, negli anni, i vari governi hanno progressivamente smantellato e ridotto gli strumenti di prevenzione e vigilanza. Per questo è necessario tornare a bloccare tutto.

Diritti in Comune (Una città in comune-Rifondazione Comunista)

