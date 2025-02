Ben vengano i dubbi del Rettore sulla strada per il nuovo Dipartimento di Biologia. Ora si apra la discussione pubblica

Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa che il Rettore e la governance dell’Università di Pisa avevano prestato attenzione al nostro allarme rispetto alla viabilità in progettazione per il nuovo Dipartimento di Biologia. Intendiamo ringraziare di questo interessamento, richiamando contestualmente che si tratterebbe di una nuova strada che attraverserebbe con pesanti impatti negativi un’area di fondamentale pregio e importanza per ragioni naturalistiche, climatiche, paesaggistiche, sociali e di salute della cittadinanza.

Da quanto abbiamo letto, il Rettore ha puntualizzato anche usando parole inequivocabili: innanzitutto ha esplicitato che l’Ateneo Pisano ha “dovuto” presentare un progetto che prevedesse la nuova strada e poi ha spiegato che questo è stato fatto “secondo le indicazioni fornite dal Comune”. Si evince che quindi ci sia stata un’esplicita richiesta da parte del Comune di Pisa per una nuova strada e un nuovo parcheggio.

Il Rettore ha detto anche che questa viabilità è stata “inserita nel progetto ma il tracciato e la collocazione non sono definitivi” e da UNIPI si è sostenuto che “sarà comunque necessaria” sottolineando che “ciò che noi vogliamo è il Polo di Biologia”. In queste parole noi leggiamo che originariamente la nuova strada non fosse prevista, perché l’unico interesse reale è costruire il Dipartimento, ma anche che la governance dell’Università non intende prendere le distanze dal Comune, dato che ha ribadito una necessità senza minimamente apportare elementi utili a valutarla. Parole contraddittorie che rafforzano l’impressione che UNIPI abbia ceduto ad una richiesta non sostenuta da basi scientifiche, tanto è vero che nei documenti ufficiali si parla di “soluzione condivisa” con la Giunta Conti.

Dal momento che scorgiamo nelle parole del Prof. Zucchi la volontà di tenere conto anche del punto di vista della cittadinanza e delle associazioni ambientaliste, vogliamo ancora – ripetendo l’invito già espresso a più riprese da mesi – insistere sulla necessità di un confronto ampio, aperto e trasparente che permetta di valutare alternative progettuali a partire dall’opzione zero, che non citiamo a caso: infatti non realizzare un’opera o sue parti è per definizione possibile. Nel caso specifico, poi, è senz’altro fattibile tornare indietro su un impegno di spesa finalizzato all’esproprio di terreni che sarebbero inutili anche solo se si cambiasse il tracciato. Quello che davvero è imprescindibile nei progetti, è tenere conto delle necessità di tutta la comunità e delle generazioni future, degli ecosistemi e delle specie interessate dall’operazione.

Non ci possono bastare ora procrastinazioni, ipotesi di alternative di minima non ben identificate, affermazioni sui giornali che lasciano comunque aperta la porta ad una futura realizzazione della strada, perché tanto si comincerà il cantiere da via Moruzzi.

Sarà possibile aprire finalmente una discussione pubblica, trasparente e partecipata senza passare solo da dichiarazioni che appaiono sui giornali? Noi crediamo quantomeno che sia semplice rispondere rapidamente a questa domanda e chiediamo al Rettore, e ai prorettori e alle prorettrici competenti, di farlo al più presto. Chi si occupa di valutazioni di impatto ambientale, ad esempio, sa che è bene avviarle nel momento stesso in cui nasce il progetto di un’opera.

Comitato Difesa Alberi Pisa, Italia Nostra Pisa, Legambiente Pisa, Sinistra Per, Una città in comune

