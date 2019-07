Biblioteca comunale: senza investimenti da parte del Comune a rischio le attività

Ancora una volta sono a rischio le attività della Biblioteca comunale di Pisa, inaugurata appena sei anni fa. Nei giorni scorsi il sindacato Sgb ha lanciato l’ennesimo grido di allarme, a fronte di una situazione sempre più insostenibile di carenza di personale, che peggiorerà nei prossimi mesi visto che diverse unità andranno in pensione.

Così, se non vi saranno delle vere e importanti scelte di investimento su questo servizio culturale e sociale fondamentale per la società, è inevitabile che la Biblioteca comunale vada verso un rapido ed inesorabile declino.

Dall’ottobre del 2018 chiediamo che l’assessora Bonanno venga in commissione a relazionare sul piano del personale, ma senza alcun esito. Non vi è ad oggi nessuna strategia ed investimento per un rilancio della Biblioteca comunale e un piano di assunzioni di personale qualificato con preparazione spefica.

Conti e la destra devono dire con chiarezza alla città se e quale futuro prevedono per la Biblioteca comunale e se si pensa anche ad esternalizzare parte dei servizi, e nel caso quali. Noi sin d’ora diciamo con chiarezza che siamo contrari a qualsiasi ipotesi di esternalizzazione e proporremo di stanziare investimenti per nuove assunzioni che servano a rilanciare una struttura e un servizio che deve essere una priorità per una amministrazione degna di questo nome.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

