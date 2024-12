Bilancio 2025: al primo voto maggioranza “salvata” dal centrosinistra. Dalla destra anche uno schiaffo ai lavoratori in lotta degli appalti di Toscana Aeroporti

Questa mattina in Consiglio comunale in occasione del voto sulla prima delibera, all’interno della maratona sul bilancio preventivo 2025, riguardante la razionalizzazione delle società partecipate la maggioranza che sostiene il Sindaco Conti non ha avuto il numero legale (sui 17 consiglieri necessari erano presenti solo in 14 in aula) per l’approvazione dell’atto; ma è stata “salvata” dai consiglieri e dalle consigliere dei partiti del centrosinistra che, rimanendo in aula, hanno garantito il numero legale e quindi l’approvazione della delibera. Crediamo che si tratti di un errore molto pesante.

Da parte nostra non abbiamo partecipato al voto e rivendichiamo con forza il tentativo, anche attraverso questo strumento, di bloccare le proposte di delibera presentate dalla Giunta. Tocca alla maggioranza, tanto più dopo le forzature fatte sulla organizzazione dei lavori del consiglio e il contingentamento dei tempi, garantirsi i numeri su una manovra di bilancio che giudichiamo fortemente iniqua e regressiva.

Per noi l’opposizione alla destra si fa a partire dai voti che si esprimono in aula e quindi riteniamo che la scelta del centrosinistra di garantire il numero legale sia un assist molto grave a fronte di una evidente debolezza della maggioranza.

Una maggioranza che nella seduta odierna ha anche voluto dare smaccatamente uno schiaffo ai lavoratori e alle lavoratrici dell’appalto della sicurezza dell’aeroporto di Pisa- che proprio ieri hanno messo in atto il loro quinto sciopero a difesa dei propri diritti – bocciando l’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo consiliare con cui si chiedeva un chiara presa di posizione a sostegno di questa vertenza a fronte della assoluta arroganza di Toscana Aeroporti.

Tutto ciò è ancora più grave visto che da parte dei lavoratori e dei sindacati in questi mesi c’era stata una richiesta esplicita ai soci pubblici di prendere parola vista la totale chiusura da parte della società rispetto alla convocazione di un tavolo di confronto sulla nuova gara d’appalto dal maggio di questo anno.

Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale si affermava che non è “accettabile una strategia societaria che in tutti questi anni ha mirato solo ai propri profitti a spese dei salari e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici” e con il quale si chiedeva quindi a “Toscana Aeroporti apra subito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali riguardo alla gara che coinvolgerà gli addetti della security”.

Al contempo con il documento si impegnava il sindaco ad alcuni azioni concreti e in particolare “a chiedere un incontro urgente ai membri del Cda di parte pubblica e ai soci pubblici al fine di prendere rapidamente subito una posizione pubblica da portare sia nel Cda della società sia nella assemblea dei soci per l’apertura di un tavolo di confronto con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici di questo appalto, sul corretto inquadramento contrattuale, e quindi salariale”. A questi si aggiunge il fatto, evidenziato nel nostro documento, che Toscana Aeroporti è uno dei grandi debitori nei confronti del Comune di Pisa per mancati versamenti IMU per 650 mila euro.

Si tratta di uno strappo pesantissimo con cui la destra dimostra che preferisce non disturbare il socio privato di Toscana Aeroporti e i suoi interessi al profitto piuttosto che prendere delle iniziative concrete a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, e per tutelare le casse comunali, a fronte anche di un rappresentante del Comune di Pisa nel Cda della società assolutamente invisibile.

Da parte nostra denunciamo queste scelte della maggioranza e continueremo a sostenere tutte le mobilitazioni per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sistema aeroportuale toscano

Diritti in comune: una città in comune – Rifondazione Comunista

