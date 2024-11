Bilancio 2025. Ex-Stallette, Mattonaia e decine di appartamenti pubblici: il Black Friday del Comune di Pisa con il patrimonio pubblico

Oltre 8,5 milioni di euro di entrate derivanti dal piano delle alienazioni, ossia dalle vendite del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa. È questo uno dei principali dati che emerge dal bilancio preventivo 2025 che la Giunta Conti porterà tra qualche giorno in consiglio comunale. A fronte di una crisi immobiliare ancora in corso, si tratta di una previsione che nulla ha a che vedere con la realtà e che serve solo ad aumentare in maniera virtuale il capitolo degli investimenti e quindi delle promesse propagandistiche della Giunta. Infatti, solo se le alienazioni saranno effettivamente concluse sarà possibile usarne i proventi per realizzare opere pubbliche.

Noi siamo contrari da sempre alla vendita del patrimonio pubblico, ancor di più poi in una fase di crisi: infatti così si rischia solo di svendere i beni di proprietà comunale, mentre la loro riqualificazione e rigenerazione darebbero risposte certe e concrete ai bisogni della cittadinanza.

Clamoroso al riguardo è il caso delle Ex-Stallette, immobile rigenerato negli anni scorsi con interventi per oltre 3 milioni di euro e che oggi è inserito nel piano delle vendite per 2 milioni 660 mila euro. La destra giustifica questa scelta politica, affermando di non essere in grado e non volere gestire lo spazio confermando l’assenza di qualsiasi progettualità per quella parte strategica di città che è il quartiere di Santa Maria. La Giunta tratta questo luogo come un peso e non come una risorsa, cosa semplicemente vergognosa. Non solo. Gravissima è la corresponsabilità del Comune nell’aver allontano da Pisa le decine di lavoratori e lavoratrici dell’azienda Doghead (produzioni di animazione digitale commissionate da Zerocalcare, Ray Play, Prime Video, etc.) procurando alla città la perdita di un pezzo importante delle produzioni culturali e dell’economia ad esse connesse. La Scuola Superiore Sant’Anna ha mostrato interesse per questa operazione immobiliare, senza specificare per quale destinazione vorrebbe utilizzare l’area. Da qui l’avvio delle operazioni preliminari con l’incarico ad una società privata della stima dell’immobile, quantificata in 2 milioni e 600 mila euro: una vera propria svendita visto che i soldi pubblici spesi per recuperare tale preziosissimo ed insostituibile bene cittadino (tramite il progetto PIUSS) sono stati molti di più di quelli che adesso si intende incamerare.

Questa vicenda parla del modello di città che si vuole disegnare per il futuro. Se è indubbio che questo spazio è sempre stato sottoutilizzato e non ne sono state sfruttate appieno tutte le potenzialità per responsabilità del centrosinistra prima e del centrodestra poi, è anche evidente che occorre partire dall’esperienza delle decine e decine di persone che vi hanno lavorato nel campo della produzione di cartoni animati, trasferendosi nella nostra città per rilanciare un’eccellenza nella produzione culturale, e non disperderla desertificando ulteriormente la città. Per questo ribadiamo con forza la nostra assoluta contrarietà alla vendita delle Ex-Stallette rilanciando invece la proposta di un’azione pubblica che abbia il suo motore nel Comune di Pisa che, interloquendo con la Regione Toscana e il Ministero della Cultura, possa rilanciare un uso dello spazio a partire da chi vi ha già ha lavorato mantenendo l’immobile nella disponibilità pubblica senza svenderlo.

Analoghi percorsi, con utilizzi che potrebbero essere definiti con percorsi di partecipazione, proponiamo che siano seguiti anche per la Mattonaia, la cui stima è progressivamente scesa negli anni fino ad arrivare oggi a 2 milioni e 190 mila euro, o l’edificio in Via Fermi per un valore di milioni di euro, o l’asilo Coccapani, per un valore di appena 599 mila euro. La Giunta Conti aveva provato a svenderli in un unico pacchetto ad un fondo immobiliare che ne avrebbe realizzato hotel studenteschi, operazione che fortunatamente è fallita.

Per queste ragioni presenteremo un pacchetto di emendamenti per togliere questi importantissimi bene dal piano delle alienazioni ribadendo nello stesso tempo la nostra contrarietà al trasferimento della ex Stazione Leopolda alla Patrimonio Pisa perché non è un condominio da cui trarre profitto, ma un laboratorio per l’autogestione sociale e culturale aperto a tutte e tutti, a partire dal quartiere in cui si trova – o della Chiesa di San Bernardo, da decenni luogo di aggregazione, socialità e produzione culturale. Infine abbiamo proposto ulteriori emendamenti al piano delle alienazioni per togliere dal piano delle vendite una ventina di appartamenti, oggi vuoti ed inutilizzati, per recuperarli subito come alloggi ponte che garantiscano a chi è sfrattato il passaggio da casa a casa. A fronte di una emergenza abitativa sempre più drammatica riteniamo assolutamente inaccettabile che siano inseriti nel piano delle alienazioni decine di appartamenti pubblici. Abbiamo anche individuato altri immobili pubblici inutilizzati, compatibili con finalità residenziali, per poter agire sul bisogno della casa senza ipotizzare ulteriori consumi di suolo riutilizzando in tempi rapidi il patrimonio dismesso ed evitando la sua alienazione a privati.

Ribadiamo infine che ogni svendita che il Comune di Pisa vuole portare a termine significa sostanzialmente una riduzione di patrimonio pubblico nella disponibilità dei cittadini e delle cittadine e quindi un generale impoverimento che determina una drastica riduzione della capacità dell’ente locale a far fronte alle difficoltà, e per questo è urgente e necessario opporsi a queste politiche.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

