Bilancio 2026: il nostro voto contrario ad una manovra che aumenta le disuguaglianze, svuota i diritti e tutela i grandi interessi

Dopo quattro giorni di opposizione serrata, oggi abbiamo espresso il nostro voto finale contrario – nel merito e nel metodo – al bilancio presentato dalla giunta Conti. Un bilancio che va contro gli interessi della città e di chi la vive ogni giorno.

A questa manovra abbiamo contrapposto una vera alternativa: una contro-manovra articolata in 190 atti, con cui abbiamo delineato un’idea diversa e concreta di Pisa, fondata sui diritti, sulla giustizia sociale e ambientale, sulla pace e sulla partecipazione democratica.

Il primo dato, sempre più grave, è il tentativo sistematico della destra di svuotare la democrazia. Il Consiglio comunale viene piegato a una logica tecnocratico-autoritaria, trasformato in un consiglio di amministrazione chiamato solo a ratificare decisioni già prese. Si “mercanteggiano” emendamenti e ordini del giorno in cambio di tempi contingentati, mentre vengono sistematicamente disattesi regolamenti fondamentali: dagli organismi di partecipazione all’osservatorio contro le infiltrazioni criminali, fino alla gestione dell’imposta di soggiorno.

Questa deriva è parte integrante di un sistema di potere che la destra sta costruendo attraverso le società partecipate e lo smantellamento progressivo dei servizi sociali, sostituiti da politiche di bonus inefficaci.

Ci siamo opposti a un bilancio inattendibile, in cui il piano delle opere pubbliche si regge – per la parte delle entrate comunali – su 20 milioni di euro derivanti dalle alienazioni del patrimonio pubblico. Una cifra irrealistica, una vera e propria bufala che però lancia un messaggio politico chiarissimo: svendita e privatizzazione dei beni comuni.

Emblematico il tema della casa: la destra rivendica con orgoglio la messa in vendita di quasi 400 alloggi popolari, sostenendo di agire nell’interesse degli inquilini. La realtà è un’altra: ad oggi solo 36 persone hanno manifestato un semplice interessamento. È una svendita che indebolisce uno strumento fondamentale per garantire il diritto all’abitare, mentre le richieste di casa crescono ogni giorno.

La differenza tra noi e la destra è semplice e radicale: noi stiamo dalla parte di chi la città la vive, loro dalla parte di chi la compra.

Questo bilancio aumenta la pressione fiscale senza toccare i grandi patrimoni e la rendita, colpendo invece le fasce popolari e i ceti medi impoveriti. Non esiste alcuna strategia seria di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. La progressività viene smantellata, mentre i grandi interessi economici continuano a essere protetti.

Di fronte a un’emergenza sociale sempre più evidente, la maggioranza taglia 2,5 milioni di euro alle politiche sociali. Non viene investito un solo euro per l’assunzione di nuovi assistenti sociali, restando sotto i parametri di legge e rinunciando a risorse ministeriali che potrebbero rafforzare i servizi.

La scarsa credibilità della destra emerge anche dalle promesse tradite nei quartieri popolari, come al Villaggio Cento Fiori e in via Merlo. Abbiamo chiesto investimenti per la manutenzione delle case, non nuovi parcheggi. La proposta è stata bocciata: restano invece 2,5 milioni di euro per quattro parcheggi tra cui quello del Vallo del Giardino Scotto e in altre aree verdi, confermando un modello di città fondato su cemento e automobili, anziché su cura, prossimità e sostenibilità.

Scuola e cultura sono tra i grandi assenti di questo bilancio. Abbiamo proposto percorsi partecipativi per il recupero di spazi fondamentali come il Teatro Rossi e il teatro di Calambrone. La destra ha bocciato tutto, così come ha respinto ogni proposta sull’educazione alle differenze e alla pace nelle scuole comunali, in perfetta continuità con le politiche reazionarie del governo Valditara.

Per noi pace e disarmo non sono slogan, ma obiettivi trasversali di ogni politica pubblica. Per questo abbiamo proposto il gemellaggio con Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e l’interruzione dei rapporti commerciali con aziende israeliane coinvolte nel complesso militare-industriale. Tutte proposte respinte dalla maggioranza.

Il bilancio della giunta Conti è una manovra chiaramente sbilanciata a favore dei grandi poteri economici.

Noi non ci fermiamo. Continuiamo a lottare per una Pisa diversa: più giusta, più solidale, più inclusiva.

Lo abbiamo fatto in Consiglio e continueremo a farlo nel nuovo anno, portando avanti le nostre proposte dentro e fuori le istituzioni. Perché la nostra politica nasce soprattutto fuori dai palazzi, nei quartieri, nei luoghi di lavoro e di vita, accanto a chi oggi non ha voce ma tiene in piedi questa città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

