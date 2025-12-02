BILANCIO 2026 INATTENDIBILE: LA GIUNTA CONTI INSERISCE 20 MILIONI DI VENDITE FARLOCCHE PER COPRIRE IL PIANO OPERE PUBBLICHE

La Giunta Conti porta in Consiglio un Bilancio Preventivo 2026 basato su una previsione totalmente irrealistica di entrate da alienazioni: € 20.812.952,35. Questa cifra record, mai raggiunta, gonfia in maniera virtuale il capitolo degli investimenti e mina l’attendibilità dei conti pubblici.

A fronte di una crisi immobiliare, la previsione è pura propaganda: nel 2024, le vendite accertate sono state di soli € 824.000. Nonostante questo, ben un terzo del Piano Opere Pubbliche (60 milioni totali) è previsto che sia finanziato con queste alienazioni, il che significa che un terzo degli investimenti promessi non verrà realizzato.

Siamo da sempre contrari alla vendita del patrimonio pubblico, soprattutto in questa fase, poiché si rischia solo di svendere i beni comunali, anziché riqualificare e rigenerare per i bisogni della cittadinanza.

Il caso delle Ex-Stallette è il simbolo di questa gestione irresponsabile. L’immobile è stato rigenerato con investimenti pubblici di oltre 3 milioni di euro. Oggi, viene messo in vendita per una cifra inferiore: € 2.660.000, provocando un danno economico netto al patrimonio pubblico. Inoltre la Giunta, affermando di non voler gestire lo spazio, si assume la gravissima responsabilità di aver allontanato da Pisa l’azienda Doghead, privando la città di un asset cruciale per le produzioni culturali e l’occupazione. Denunciamo come vergognoso che un luogo strategico venga trattato come un peso e non come una risorsa.

Ribadiamo la nostra contrarietà alla vendita e chiediamo un’azione pubblica, in accordo con Regione e Ministero della Cultura, per mantenerlo nella disponibilità della collettività.

Proponiamo analoghi percorsi di partecipazione e rigenerazione per la Mattonaia (stima oggi a € 2.190.000), l’edificio in Via Fermi (valore stimato a € 2 milioni) e le ex stazioni di Marina e di Tirrenia (per complessivi € 2.260.000).

Per queste ragioni, presenteremo un pacchetto di emendamenti per togliere questi beni dal piano delle alienazioni. Ci opponiamo, inoltre, alla vendita della Chiesa di San Bernardo e al trasferimento della ex Stazione Leopolda alla Patrimonio Pisa Srl: sono laboratori di autogestione sociale e culturale, non condomini da cui trarre profitto.

Queste alienazioni rappresentano un miope impoverimento collettivo e una grave rinuncia al futuro. Per questo, rilanciamo con forza la necessità e l’urgenza di politiche di rigenerazione e valorizzazione, mantenendo il patrimonio pubblico a disposizione della cittadinanza.

