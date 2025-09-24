Bilancio consolidato: Le nomine nelle società partecipate e il sistema di potere della destra

Nel prossimo Consiglio comunale di giovedì 25 settembre si discuterà del bilancio consolidato. Uno dei tratti distintivi di questo secondo mandato Conti, come abbiamo più volte denunciato in questi 2 anni e mezzo di consiliatura, è proprio il nuovo ruolo che viene conferito alle società partecipate. Basti pensare alle modifiche dello statuto di Pisamo e Patrimonio Pisa o all’atto di indirizzo sulle nomine che deve fare il sindaco. E tutto questo non è casuale, ma si tratta di uno spostamento dal Comune ad alcune società di importanti funzioni, riducendo il controllo che lo stesso Consiglio comunale può esercitare.

Parallelamente a queste trasformazioni emerge una geografia del sistema di potere della destra per cui, ad esempio, la Port Authority dal 2018 ad oggi è diventata un affare privato della Lega con le nomine a ruota di 3 suoi esponenti, in base alle lotte correntizie nel partito di Salvini. Si è passati, in ordine, da Salvatore Pisano, rapidamente defenestrato senza che vi sia mai stata alcuna spiegazione pubblica del sindaco, a Luciano del Seppia, fedelissimo di Ziello, fino al romano Mirko Benetti che sui social si distingue per gli attacchi a Saviano e ai sindacati definendo gli ultimi referendum per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici un “danno erariale”. A guidare il Collegio dei revisori della Port Authority dallo scorso 6 giugno è poi l’ex-capogruppo in Consiglio comunale della Lega, Paolo Cognetti.

Cambio recente anche ai vertici di Pisamo dove viene scelto dal Sindaco, per un solo anno (fatto assolutamente anomalo), l’avvocato Alberto Giovannelli. Se si consulta la pagina dei consulenti legali di Confcommercio troviamo proprio l’avvocato Giovanelli, oltre che il consigliere comunale della lista civica di Pesciatini, Giorgio Benedetti, i cui conflitti di interesse abbiamo già precedentemente evidenziati. Analizzando la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di Pisamo emerge tra le nomine quella della ex-consigliera comunale della Lega, Maria Punzo, transitata alle ultime elezioni in Forza Italia, senza alcuna competenza sui temi della mobilità, come l’altro membro del CdA Alessandro Carugini che passa direttamente da vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Verdi a quello di Pisamo.

E il sistema delle porte girevoli vale anche per l’avvocato Bottone che dopo diversi anni da amministratore unico di Pisamo diventa senza soluzione di continuità amministratore unico di Sepi. Lo stesso meccanismo era valso sia per l’avvocata Giulia Palagini, indicata dal sindaco Conti prima nel consiglio di amministrazione di Retiambiente e poi traghettata in quello di Geofor, sia per l’ex-assessora di Fratelli d’Italia Munno, che fatta fuori dalla nuova giunta Conti nel 2023, trovava come compensazione la nomina nel CdA di Retiambiente.

Come avveniva con la giunta di centrosinistra, il sindaco Conti ha gestito le nomine dei vertici delle società partecipate, nonché le stesse partecipate, come camera di compensazione per le tensioni interne ai partiti che lo sostengono. Malumori da sanare, strappi da ricucire, alleanze nuove e vecchie da siglare si risolvono anche tramite questo strumento.

E’ quindi indispensabile una inversione di rotta a tutto campo sulla modalità di gestione delle società partecipate. Nel programma con cui ci siamo candidati alle scorse elezioni abbiamo sostenuto, e oggi ribadiamo, che occorre rendere pubblici i processi di selezione degli amministratori tramite specifici bandi, nei quali occorre prevedere le condizioni di incompatibilità funzionale con gli incarichi, per evitare che le nomine siano semplicemente un passaggio delle solite persone da una società all’altra, la reiterazione senza limite nel numero dei mandati o che le nomine conseguano, come “naturale” passaggio, alla fine degli incarichi politici elettivi.

Inoltre, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato, presenteremo giovedì in consiglio comunale un pacchetto di provvedimenti che vanno dalla tutela della occupazione di qualità al rispetto delle norme sulla trasparenza da parte delle società partecipate: tutti temi che presentano gravi criticità.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

