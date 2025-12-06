Bilancio preventivo 2026: il voto in commissione, uno spettacolo desolante e preoccupante

Si è appena conclusa la votazione in quarta commissione consiliare delle 5 delibere che compongono il bilancio preventivo 2026: l’atto più importante di un Comune. La commissione è durata 28 minuti. Gli unici a fare la dichiarazione di voto contraria siamo stati noi, mentre la destra non ha mai aperto bocca e La Città delle Persone non ha partecipato al voto, riservandosi poi di farlo in aula.

Un silenzio della maggioranza frutto della volontà di sbrigare questa pratica nel tempo più rapido possibile, come se fossimo nel CdA di un’azienda.

Rivendichiamo con forza la nostra assoluta contrarietà a una manovra che si fonda sullo smantellamento dei servizi sociali, sulle esternalizzazioni e sulla precarietà, sulla svendita del patrimonio e sull’assenza di politiche di contrasto all’emergenza climatica. E per questo ci prepariamo ad una opposizione fermissima in aula dal 15 al 20 dicembre.

In queste settimane stiamo lavorando alla redazione di una vera e propria contromanovra molto articolata, che presenteremo pubblicamente la prossima settimana: un’alternativa possibile e concreta, basata sulla Costituzione e che dà attuazione ai quattro pilastri della nostra proposta politica: giustizia climatica e ambientale, giustizia sociale e partecipazione, diritti, pace e disarmo.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione comunista Pisa)

