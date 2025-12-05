Bilancio preventivo: 2,5 milioni di euro per nuovi parcheggi mentre non si stanzia un centesimo per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento

Due milioni e mezzo. È questa l’incredibile cifra che la Giunta Conti ha previsto di stanziare, con fondi tutti comunali, nel nuovo piano delle opere pubbliche per la realizzazione di nuovi parcheggi.

Si tratta nel dettaglio di: 1) un milione e mezzo per quello nel Vallo del Bastione Sal Gallo; 2) 430.000 in una area verde in via Maccatella; 3) 434.900 in una area verde in via Rindi; 4) 180.000 in via Andrea Pisano.

Si tratta di una scelta inaccettabile che mostra l’insostenibilità delle politiche della destra che mentre stanzia queste risorse per un modello di mobilità ancora incentrato sulla auto taglia ad esempio nel bilancio preventivo oltre 2 milioni e mezzo alla missione delle politiche sociali ed abitative che passa da 27 milioni 650 mila dell’anno scorso da a 25 milioni e 100 mila euro di quest’anno e non investe un euro per interventi per il controllo della qualità della aria e inquinamento.

Mentre nelle città di tutta Europa si stanno riducendo gli spazi a disposizione delle auto per migliorare la mobilità dolce e la vivibilità dei luoghi, a Pisa la vivibilità dei nostri quartieri è ogni giorno sotto attacco proponendo nuovi parcheggi al posto di aree verdi, nel quartiere Don Bosco, a Porta a Lucca con anche il parcheggio davanti alle scuole Mazzini, nel quartiere di San Martino con la proposta di un parcheggio all’interno del Vallo del Giardino Scotto, nel quartiere di Santa Maria con il nuovo parcheggio multipiano nella ex-caserma Artale, a Calambrone dopo lo scempio del fats park a Marina di Pisa, a Cisanello nell’area verde di fronte alla Coop di Cisanello (angolo via Valgimigli – via Luzzatto, per intendersi).

E’ scandaloso questo modo di procedere del Comune di Pisa e di consumare la città, da un lato abdicando da quelle che sono le sue funzioni e dall’altro confermando che si amministra il territorio mettendo sempre e solo al centro l’auto privata. È incredibile che in pieno sconvolgimento climatico, con allagamenti invernali e ondate di calore estive sempre più frequenti, si continuino a fare progetti per trasformare prati in parcheggi.

I parcheggi sono per loro stessa definizione spazi riservati alla sosta di veicoli, quindi attrattori di traffico. E attrarre nuove auto, in zone già densamente trafficate, significa solo aumentare il pericolo, il rumore, l’inquinamento, e togliere spazio alle persone che vorrebbero vivere di più la città.

Per questo presenteremo degli emendamenti per cancellare la previsione di questi nuovi parcheggi e destinare invece 2 milioni e mezzo di euro per gli interventi urgenti necessari per le case popolari e per il contrasto al cambiamento climatico.

Abbiamo proposte di immediata applicazione: interventi al Villaggio Cento Fiori e in via Merlo, il potenziamento delle centraline per il controllo della qualità dell’aria a Porta a Mare e Riglione Oratoio che la cittadinanza chiede da anni senza essere mai ascoltata.

