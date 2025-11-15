BIOGRAFIA DI GIULIA CONTINI, NUOVA CONSIGLIERA COMUNALE DI “DIRITTI IN COMUNE: UNA CITTA’ IN COMUNE – RIFONDAZIONE COMUNISTA”

Giulia Contini, classe 1990, sconta il peccato originale di essere nata a Livorno, ma ha un cuore che, come la torre, pende decisamente per la sua città, dove ha frequentato tutte le scuole, dal nido all’università.

Avvocata civilista dal 2018, si occupa prevalentemente di locazioni e famiglia, e dal 2023 fa parte della segreteria nazionale di Unione inquilini, associazione sindacale con cui collabora da quasi quindici anni e dove ha imparato l’importanza della trasversalità delle lotte e della necessità di un cambiamento radicale che porti a una redistribuzione delle risorse.

Grande amante di teatro, che pratica da 20 anni in numerose realtà pisane, è appassionata di cani indisciplinati e ginnastica artistica, ma il suo più grande amore sportivo è quello per il magico Pisa.

Ha iniziato a fare politica attiva all’interno del collettivo ai tempi del liceo classico, anche se le sue prime riflessioni politiche risalgono ai progetti per la pace portati avanti nelle scuole medie Galilei.

Prima come semplice cittadina e poi come militante attiva, ha sostenuto il progetto della coalizione Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista fin dagli inizi, e nel 2023 è stata candidata per il Consiglio comunale. Dal luglio del 2023 è uditrice in Seconda Commissione Consiliare Permanente per la coalizione Diritti in comune.

