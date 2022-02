Bonifica ex-discarica Croce a Marmo: Comune di Pisa condanna a bonifica. Rischio per milioni di euro

Il Tribunale di Pisa ha condannato il Comune di Pisa alla bonifica della ex discarica di Croce a Marmo a seguito del ricorso fatto dalla proprietaria dell’area la Cisalpino Immobiliare, bonifica da effettuarsi prima della restituzione della medesima alla società essendo scaduto il contratto di locazione.

Si tratta di una vicenda molto complessa che risale nel tempo ma i cui possibili effetti sul bilancio comunale potrebbero essere pesantissimi. Nel 2017 il nostro gruppo consiliare scopre questa vicenda e da allora ha cercato di fare chiarezza e luce su una matassa molto ingarbugliata con numerosi atti ispettivi.

Il Comune di Pisa ha da sempre ritenuto non fondate le richieste della Cisalpino rivendicando come sufficiente la messa in sicurezza dell’area, mentre la società ha da parte sua sostenuto che nel contratto di locazione si parla esplicitamente di bonifica e non di messa in sicurezza. La stessa Cisalpino in base ad una propria perizia ha valutato il costo della bonifica in un importo pari a 35.000.000 di euro.

Il Tribunale di Pisa con sentenza n.1347/2021 ha condannato il Comune di Pisa a provvedere alla bonifica integrale del terreno di proprietà della Cisalpino e a riconsegnarlo immediatamente dopo il completamento della stessa. Ma non solo. Nel dispositivo si legge anche che mancherebbe il collaudo della stessa messa in sicurezza, su cui il Comune ha basato tutta la sua difesa.

Per questo in vista del consiglio comunale abbiamo presentato un ordine del giorno con cui chiediamo che urgentemente si dia mandato alla Quarta commissione consiliare permanente e alla Prima Commissione di controllo e garanzia, per le rispettive competenze, di fare tutte le opportune verifiche sulla pratica in questione e sui possibili riflessi che gli effetti della sentenza potrebbero avere sul bilancio comunale e di riferire al consiglio comunale prima della discussione della prossima variazione di bilancio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...