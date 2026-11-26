Una svolta decisiva per la tutela ambientale a Pisa: la strada che avrebbe dovuto tagliare in due il Bosco del Sanguigno a Cisanello non si farà. La notizia è emersa nel corso della Commissione consiliare richiesta a settembre dal gruppo Diritti in Comune e illustrata nella seduta on line del 25 novembre dalla uditrice Teresa Arrighetti.

Per mesi ci è stato ripetuto che quel tracciato fosse ormai inevitabile. Invece, la mobilitazione costante di comitati, associazioni ambientaliste e anche la nostra opposizione nelle sedi istituzionali ha imposto un cambio di passo. Durante la prima commissione consiliare permanente, il prorettore all’edilizia prof. Leccese ha confermato la nuova linea dell’Ateneo — già anticipata a mezzo stampa dal Rettore Riccardo Zucchi — spiegando che UniPi non ha proceduto con gli espropri e ha chiesto formalmente di riattivare la Conferenza dei Servizi per una variante al progetto che rinunci al collegamento viario attraverso il bosco, valutando l’esclusivo utilizzo della esistente via Moruzzi anche alla luce del potenziamento del trasporto pubblico locale (TPL) e delle piste ciclabili — una visione orientata alla mobilità dolce e collettiva anziché all’aumento del traffico automobilistico.

Cade così la minaccia principale sull’integrità di questo prezioso bosco igrofilo urbano, habitat di specie protette e ultimo polmone verde spontaneo del quartiere.

Se oggi accogliamo questo risultato lo dobbiamo alla coerenza di chi non ha mai smesso di opporsi a un’opera assurda, dentro e fuori il Consiglio comunale. Fin dall’inizio abbiamo denunciato l’insensatezza di sacrificare un ecosistema unico, votando contro quel progetto in aula e portando avanti una battaglia incessante culminata nella richiesta di convocazione della Commissione di oggi. La richiesta formale con cui l’Ateneo comunica la rinuncia alla nuova strada è stata inviata il 24 novembre, proprio alla vigilia dell’incontro con i consiglieri comunali.

In Commissione abbiamo però dovuto assistere all’ennesimo tentativo della maggioranza di riscrivere la realtà: l’assessore Dringoli ha provato a scaricare interamente sull’Università la responsabilità della strada, arrivando oggi a parlare di un tracciato alternativo lungo il bordo del bosco. Ma gli atti e le cronache parlano chiaro: fu proprio la Giunta a volere e difendere a spada tratta quella strada, arrivando a sostenere il concetto surreale secondo cui, dovendo passare il tram su via Moruzzi, fosse necessario tagliare un bosco per far circolare le auto altrove. Una visione miope della mobilità che oggi viene definitivamente sconfessata dai fatti, proprio mentre l’Ateneo stesso indica nel TPL e nella ciclabilità la vera alternativa all’auto privata.

Ora però è il momento di trasformare le intenzioni in impegni vincolanti. Chiediamo all’Amministrazione comunale che, nello stesso spirito, venga accolta la nostra osservazione nella discussione del Piano Operativo Comunale (POC) per cancellare definitivamente ogni previsione viaria e di consumo di suolo nell’area — rinunciando anche a tracciati alternativi a ridosso del bosco.

Allo stesso tempo, sollecitiamo la convocazione urgente della Conferenza dei Servizi affinché dallo scambio di lettere tra gli enti si passi rapidamente agli atti ufficiali, mettendo finalmente nero su bianco lo stralcio della strada e avviando l’iter per il riconoscimento formale e la tutela integrale dell’intero Bosco del Sanguigno.

Salvare questo ecosistema significa difendere concretamente la biodiversità urbana, proteggere gli habitat di specie preziose e tutelate come il tritone crestato e il tritone punteggiato, e dare una risposta reale alla lotta contro il cambiamento climatico, preservando un presidio naturale indispensabile per mitigare le isole di calore e proteggere il suolo cittadino.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

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