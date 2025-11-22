BRT- AFS: Difendere il presidio in sciopero. Difendere i diritti di tutt3 contro repressione e violenza padronale

La violenza subita dai lavoratori della Brt e AFs – da 3 giorni in presidio permanente davanti al magazzino di Madonna dell’acqua, dove lavorano per rivendicare i propri diritti contro un sistema di sfruttamento – da parte delle forze dell’ordine nella mattinata di oggi per rimuoverli da davanti ai cancelli è un fatto gravissimo, inaudito ed ingiustificabile.

Di fronte alla prepotenza ed arroganza di una azienda che si rifiuta di avviare qualsiasi forma di confronto con il sindacato Multi e i lavoratori e che per due volte diserta il tavolo convocato dalla Prefettura e che si sente talmente intoccabile nei propri interessi da non dare conto a nessuna istituzione, la Questura di Pisa oggi prova a rimuovere un presidio che è oggi simbolo nel nostro territorio della difesa della legalità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

E’ urgente che sia fatta chiarezza sulla catena di comando e su chi ha dato l’ordine di provare ad allontanare i lavoratori in presidio.

Stiamo parlando di persone che da giorni non percepiscono stipendio e passano la notte al freddo davanti alla fabbrica per chiedere, intanto, di essere ascoltati.

Davanti però si trovano un padrone così ricco da calpestare un diritto così fondamentale come lo sciopero, rifiutando incontri chiamati per un tavolo di mediazione anche dalla prefetta e dal sindaco.

Di fronte alla tenacia di chi sta resistendo pacificamente anche a questa ulteriore provocazione la questura ha deciso di intervenire con la forza appoggiando però chi di forza ne ha anche troppa.

Da una parte c’è un’azienda così potente in termini economici da ignorare che pende sulla sua testa anche un interrogazione parlamentare.

Dall’altra lavoratori che hanno dato un grande segnale di forza a tutte e tutti coloro che lottano ogni giorno per un salario e un lavoro degno.

Noi sappiamo bene da che parte stare. Decidere di inviare un reparto della celere contro un picchetto di operai in sciopero è qualcosa di nuovo e preoccupante nella nostra città.

Crediamo che simili decisioni non possano essere compatibili con chi dovrebbe avere la responsabilità di gestire l’ordine pubblico.

Non è accettabile che un’azienda come Afs, che in questi giorni ha fatto pressioni per l’intervento delle forze dell’ordine, che ha fatto ricorso a provvedimenti repressivi nei confronti dei rappresentanti sindacali di Multi e che sta usando ogni forma di provocazione per tutelare solo i propri affari e profitti, fatti sullo sfruttamento dei lavoratori, non venga lei chiamata a rispondere del proprio comportamento.

Oggi difendere quel presidio significa difendere i diritti di tutte e tutti, per cui rilanciamo l’appuntamento della assemblea pubblica di domenica promossa da Multi e dai lavoratori per dare un chiaro segnale a padroni e polizia che nessuno è disponibile a fare un passo indietro in una vertenza durissima.

