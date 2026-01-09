BRT: ritorsione inaccettabile contro i lavoratori in lotta. Le istituzioni intervengano subito

Siamo ancora una volta al fianco dei lavoratori BRT–AFS e sosteniamo con forza la nuova mobilitazione rilanciata ieri dal sindacato Multi e dagli stessi lavoratori contro l’atteggiamento dell’azienda, che ancora una volta non rispetta gli accordi sottoscritti.

Questa vicenda racconta dello strapotere di un’azienda che non solo alimenta un sistema di precarietà e lavoro povero ma punisce chi con coraggio alza testa per rivendicare la dignità del lavoro.

È gravissimo che il 31 dicembre, tramite un semplice messaggio WhatsApp, sia stato comunicato alla stragrande maggioranza dei lavoratori interinali che quello sarebbe stato il loro ultimo giorno di contratto. Una decisione che colpisce volutamente chi, nelle scorse settimane, si era mobilitato per difendere i propri diritti e pretendere condizioni di lavoro dignitose.

Siamo di fronte a una vera e propria ritorsione nei confronti di chi ha denunciato una forma di sfruttamento e si è organizzato attraverso la lotta sindacale. Come denunciato dal sindacato Multi, da oltre un anno l’agenzia di somministrazione Universo fornisce manodopera ad AFS, appaltatrice di BRT per il servizio di picking, attraverso contratti a termine della durata di un solo mese, rinnovati sistematicamente. Un sistema che produce precarietà e ricattabilità, finalizzato a risparmiare sul costo del lavoro e a garantire stipendi bassissimi, tra i 450 e i 600 euro al mese.

L’azienda non solo ha quindi sostituito il personale che si era impegnata a mantenere con altri lavoratori, ma ad oggi non applica neppure il Piano Galilei, ovvero lo stesso piano aziendale di rilancio che viene invece applicato nello stabilimento di Lavoria, dove le condizioni contrattuali e salariali risultano nettamente migliori.

Questo comportamento di BRT e AFS è inaccettabile: per queste aziende i lavoratori sembrano essere una mera merce da spremere e poi gettare. L’attacco diretto contro i lavoratori interinali che hanno protestato lancia un messaggio gravissimo, che va respinto con forza: chi si organizza sindacalmente deve essere marginalizzato ed espulso dallo stabilimento.

È urgente che le istituzioni locali e la Regione intervengano immediatamente nei confronti dell’azienda, chiedendo il rispetto degli accordi sottoscritti, il reintegro dei lavoratori licenziati e l’applicazione dei punti del Piano Galilei anche nello stabilimento di Madonna dell’Acqua.

Da parte nostra sosterremo tutte le iniziative di lotta, come già fatto a novembre. Questa vertenza parla di lavoro, di diritti e di democrazia, e riguarda tutte e tutti noi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...