Denuncia illegalità affitti a Pisa, sosteniamo l'Unione Inquilini

Più volte in questi anni in consiglio comunale ci hanno attaccato per le nostre battaglie contro gli affitti al nero, arrivando persino a negare che esistessero. La denuncia dell'Unione Inquilini evidenzia ancora una volta quale sia la situazione di illegalità del mercato immobiliare nella nostra città con gli inquilini che si trovano a dover pagare affitti altissimi senza garanzie contrattuali, costretti dal potere della proprietà e dal bisogno non rimandabile di una casa. Mercoledì 5 aprile saremo con Unione Inquilini Pisa in piazza Gorgone dalle 14 alle 17 a rilanciare questa battaglia per la legalità raccogliendo altre segnalazioni di irregolarità. Il contrasto agli affitti al nero è da sempre una nostra priorità e quando amministreremo la città metteremo in campo tutti gli strumenti in possesso del Comune per tutelare gli inquilini.