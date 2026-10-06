Bus in aeroporto: il Comune non ottempera da 2 anni alla sentenza del TAR. Nessuna regolamentazione per le compagnie private e nessuna tutela ambientale per San Giusto e San Marco

Nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre si è finalmente svolta, dopo oltre un anno e mezzo dalla nostra richiesta, l’audizione in Prima Commissione di Controllo del sindaco e di tutti i dirigenti competenti per capire quale sia la situazione relativa all’accesso all’aeroporto “Galileo Galilei” delle compagnie di bus che gestiscono il trasporto sull’asse Pisa-Firenze.

La questione, su cui da 2 anni chiedevamo chiarezza senza ricevere alcuna risposta, è relativa alla sentenza con cui il TAR, nell’aprile del 2024, ha condannato il Comune di Pisa a pagare le spese a due compagnie di trasporto che hanno impugnato i provvedimenti relativi all’accordo raggiunto nel 2019 tra Comune e Toscana Aeroporti.

Infatti, il Tribunale ha annullato tutti gli atti con cui il Comune di Pisa consentiva a un solo vettore direttamente indicato da Toscana Aeroporti (la Caronna Tour) l’accesso agli stalli di parcheggio posti all’interno del sedime aeroportuale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dagli autobus, definendone anche il numero di ingressi, in quanto si era prodotto “un monopolio automatico e immotivato di Caronna Tour istituito da Toscana Aeroporti e dal Comune di Pisa”, in violazione delle regole sulla concorrenza.

Il TAR spiegava infatti che questo servizio “avrebbe dovuto essere attribuito in regime di concorrenzialità ed attraverso una procedura trasparente che è all’opposto di quella seguita da Toscana Aeroporti e dal Comune di Pisa”; si evidenziava quindi “la palese illegittimità della limitazione ad un solo gestore della limitata apertura ai servizi autorizzati permessa dal Comune di Pisa”. L’annullamento dell’accordo tra l’amministrazione comunale e la società che gestisce lo scalo pisano comportava così anche l’annullamento dell’individuazione fatta da Toscana Aeroporti nel 2019, e accettata dalla Giunta Conti, della Caronna Tour come unico gestore autorizzato a operare nell’area.

Ma non solo: l’annullamento dei provvedimenti del 2019, a cui il Comune di Pisa non si è mai opposto, imponeva l’obbligo per l’amministrazione comunale di riformulare le regole sulla circolazione nell’area davanti alle partenze e agli arrivi dei voli e di assumere così nuove decisioni sulla mobilità per i quartieri di San Marco e San Giusto.

La sentenza indicava chiaramente che, nell’attuare questa regolamentazione, si dovevano tenere in conto sia i fattori ambientali di inquinamento che questo servizio produce sull’area, sia gli interessi pubblici legati all’esistenza del People Mover, costato milioni alle finanze pubbliche e che rischiava di avere un concorrente diretto nell’eccessiva presenza di mezzi alternativi di trasporto.

Ed ecco perché per oltre un anno e mezzo il sindaco Conti non si è mai voluto presentare in Commissione. Dall’audizione di ieri è emerso che il Comune di Pisa è inadempiente rispetto all’ottemperanza della sentenza, non avendo elaborato né approvato alcuna nuova forma di regolamentazione e di gestione della mobilità dell’area.

Nonostante, quindi, siano trascorsi 2 anni dal provvedimento del TAR, nulla è stato fatto, nonostante vi sia una sentenza che imponga al Comune di Pisa di rivedere la circolazione alla luce degli interessi rilevanti che ci sono in gioco. Il sindaco e i dirigenti hanno dichiarato ieri, senza oltretutto dare alcuna tempistica certa, che si procederà all’attivazione di una ZTL con cui si potranno anche valutare i numeri degli accessi in quell’area dei soggetti che potranno attraversarla, rimandando ad altri, e in particolare a Toscana Aeroporti, l’onere di provvedere alla gara.

Nei fatti siamo di fronte a un “liberi tutti”, per cui da 2 anni non c’è alcun limite per le compagnie private di autobus nello svolgere questo servizio, con buona pace degli effetti negativi su un’infrastruttura come il People Mover — che ha già mostrato in questi anni tutti quei limiti che da sempre abbiamo denunciato — e della qualità dell’aria di una zona già profondamente provata dal trovarsi incuneata tra aeroporto, stazione e FI-PI-LI.

L’amministrazione Conti abdica così ancora una volta allo svolgimento di quella funzione pubblica di governo del territorio a tutela degli interessi collettivi, lasciando mano libera agli interessi privati e alle richieste ultraliberiste di Toscana Aeroporti. Siamo di fronte, infatti, a un business da centinaia di migliaia di euro che ha effetti importanti sulle casse pubbliche.

Da parte nostra continueremo a incalzare l’amministrazione comunale, visto che in più di due anni non si è ottemperato alle indicazioni della sentenza del TAR.

Non è accettabile, infatti, che le scelte di gestione del trasporto tra i 2 principali aeroporti toscani siano da un lato condizionate dalle scelte sbagliate del centrosinistra sul People Mover e dall’altro governate garantendo di fatto un monopolio a un solo operatore privato — in questo caso Caronna Tour — senza che ci sia un appalto o una regolamentazione concorrenziale e trasparente che imponga limiti alla circolazione in ragione dell’impatto negativo e inquinante che è connaturato all’attività stessa.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)

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