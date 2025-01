Cambiano le rotte degli aerei in decollo sulla città: decine di segnalazioni e proteste. Giovedì un question time in consiglio comunale

Rotte degli aerei sopra il centro cittadino, cosa sta accadendo? In queste settimane sono decine le segnalazioni che abbiamo ricevuto da cittadine e cittadini che vivono nel centro storico per il rumore e l’inquinamento causato dal traffico aereo, cosa che precedentemente non avveniva. Negli ultimi mesi, infatti, sembrerebbe che sono cambiate le rotte degli aerei in decollo dall’Aeroporto, sorvolando la città a sud-ovest invece che a est con forti disagi per la popolazione sorvolata.

Chiediamo subito un chiarimento alla amministrazione comunale. Il Comune di Pisa era a conoscenza di queste modifiche? Questa decisione è stata discussa ed assunta all’interno della Commissione Aeroportuale di cui anche il Comune fa parte? E nel caso perché il Comune non ha comunicato nulla alla cittadinanza?

Per questi motivi abbiamo richiesto con urgenza che l’assessora Gambini, il dirigente all’Ambiente, nonché i rappresentanti di Arpat e di Toscana Aeroporti vengano a riferire in Prima Commissione Consiliare Permanente su questa decisione, le sue motivazioni e quali sono le prospettive.

Ma non solo, giovedì 30 gennaio porteremo un question time in consiglio comunale per capire se Arpat sta effettuando monitoraggi sugli effetti in termine di rumore e di emissioni inquinanti determinati da questo cambio delle rotte, e nel caso da quando sono iniziati e con quali modalità si stanno realizzando. E’ necessario che la cittadinanza sappia cosa avviene sopra la propria testa e che sia adeguatamente informata e quindi consapevole; le varie istituzioni in questo finora sono state completamente assenti.

Tutto ciò avviene mentre ad oggi Toscana Aeroporti non ha, contrariamente a quanto previsto dalle normative vigenti, un Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR), tema su cui da anni, insieme alla cittadinanza, ci battiamo a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

