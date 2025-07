CAMP DARBY: DA PISA UN GRIDO CONTRO L’ESCALATION BELLICA, IL GENOCIDIO IN PALESTINA E LE POLITICHE DI RIARMO

PISA, 19 luglio 2025

L’escalation bellica in atto e il genocidio nei confronti del popolo palestinese confermano, ancora una volta, come le politiche degli Stati Uniti, della NATO e di Israele siano sempre più un pericolo per l’umanità.

Anche il nostro Paese, insieme a tutta l’Unione Europea, è parte attiva in questa guerra globale. Lo è attraverso le politiche complici del Governo Meloni a favore degli USA e di Israele, e con l’assoluto servilismo nei confronti della NATO, che prevede l’impegno dell’Italia a raggiungere il target del 5% del PIL di spesa militare entro il 2035.

Per questo, il presidio di oggi a Camp Darby, dopo le grandi manifestazioni del 21 giugno a Roma, rappresenta un ulteriore passaggio per rilanciare una grande mobilitazione dal livello globale a quello europeo, nazionale e locale per il disarmo generale e la diserzione da tutti i meccanismi bellici. In questo scenario, le basi USA e NATO nel nostro Paese sono sempre più coinvolte e strategiche, a partire da quella di Camp Darby. La sua chiusura e riconversione ad usi civili è stata ribadita oggi con forza, da tante e tanti, davanti ai cancelli della base americana.

Camp Darby: un crocevia cruciale del sistema bellico.

Camp Darby è uno dei cinque siti che l’Esercito USA ha nel mondo per lo «stoccaggio preposizionato» di armamenti, contenente milioni di missili e proiettili, migliaia di carri armati e veicoli corazzati. Da qui, tali armamenti vengono inviati alle forze USA in Europa, Medio Oriente e Africa, attraverso grandi navi da guerra e aerei cargo. Nei fatti, la base militare americana costituisce, insieme con il Porto di Livorno, il più grande polo di stoccaggio e di smistamento di materiale bellico di tutta Europa: proiettili di artiglieria, bombe per aerei e missili, testate di enorme potenza e altro ancora.

La base americana, che doveva essere gradualmente dismessa, è oggi sempre più potenziata. Ciò avviene tramite il rinnovamento del molo di Tombolo, approvato dal Governo Gentiloni; i lavori per la navigabilità dei canali dei Navicelli, promossi dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa; e l’investimento USA per il ponte girevole per raccordarsi con le ferrovie italiane, i cui lavori hanno bloccato la circolazione civile anche nelle scorse settimane. Tutti questi interventi rendono Camp Darby sempre più centrale nelle strategie coloniali “stelle e strisce”.

Nuova base al Parco di San Rossore: un’ulteriore militarizzazione.

Oggi, con il progetto – sostenuto in maniera bipartisan dal centrodestra e dal centrosinistra, da Meloni a Giani a Conti – di una nuova base militare all’ex-Cisam, nel cuore del Parco di San Rossore, e a Pontedera (da collocare tra la base americana e l’aeroporto militare italiano), in un territorio già ultra militarizzato, è sempre più chiaro come l’obiettivo sia quello di movimentare armi e uomini più velocemente, rendendo le operazioni militari più rapide ed efficaci, in perfetta linea con le indicazioni del piano di riarmo europeo.

Da qui, l’opposizione ribadita anche oggi contro la nuova base militare e per l’utilizzo di quelle risorse per le vere priorità del nostro territorio: scuola, lavoro, casa e una vera transizione ecologica.

È evidente come tutti i governi nazionali e locali, di centrodestra e centrosinistra, in questi decenni abbiano così garantito la massima espansione della base americana e delle logiche espansive della NATO.

Occorre arrestare questa macchina bellica sempre più forte diventando sabbia nei suoi ingranaggi, e la manifestazione di oggi è un passo in questa direzione.

Alcune foto del presidio si oggi all’ingresso della base di Camp Darby

Mi piace: Mi piace Caricamento...