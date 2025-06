Camp darby in allerta: una minaccia per tutta la Toscana. Chiudiamo la base americana e disobbediamo al trasporto di armi

Il criminale e ingiustificato attacco Usa all’Iran e la politica di Trump a sostegno di Israele e del genocidio nei confronti del popolo palestinese, segnano l’ennesima spinta verso l’escalation bellica, e confermano ancora una volta come gli Stati Uniti e la Nato siano sempre più un pericolo per l’umanità.

Nei fatti anche il nostro paese è parte attiva in questa guerra globale. Lo è con le politiche complici del Governo Meloni a favore degli Usa, di Israele e con l’assoluto servilismo nei confronti della NATO con l’impegno da parte dell’Italia a raggiungere il target del 5% del PIL di spesa militare entro il 2035.

Per questo è necessario rilanciare una grande mobilitazione dal livello globale a quello europeo, nazionale e locale per il disarmo generale e la diserzione da tutti i meccanismi bellici. In questo scenario le basi Usa e Nato nel nostro paese sono sempre più coinvolte e strategiche a partire da quella di Camp Darby, per la cui chiusura da sempre ci battiamo.

Camp Darby è, infatti, uno dei cinque siti che l’Esercito Usa ha nel mondo per lo «stoccaggio preposizionato» di armamenti, contenente milioni di missili e proiettili, migliaia di carri armati e veicoli corazzati. Da qui tali armamenti vengono inviati alle forze Usa in Europa, Medioriente e Africa, con grandi navi da guerra e aerei cargo. Nei fatti la base militare americana costituisce insieme con il Porto di Livorno il più grande polo di stoccaggio e di smistamento di materiale bellico di tutta Europa: proiettili di artiglieria, bombe per aerei e missili, testate di enorme potenza ed altro ancora.

La base americana che doveva essere gradualmente dismessa oggi è sempre più potenziata: con il rinnovamento del molo di Tombolo, approvato dal Governo Gentiloni, con i lavori per la navigabilità dei canali dei Navicelli promossi dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa, l’investimento USA per il ponte girevole per raccordarsi con le ferrovie italiane i cui lavori hanno bloccato la circolazione civile anche nelle scorse settimane, Camp Darby diventa sempre più centrale nelle strategie coloniali stelle e strisce.

A nulla sono valse le nostre denunce sul trasporto di armi, anche su gomma, con la complicità e i silenzi del Comune di Pisa, le denunce dei portuali di Livorno sui carichi di armi, il trasporto di armi e truppe continua ad essere intenso e ad avviene, fuori da ogni controllo, utilizzando le infrastrutture civili, senza che ci sia un piano di sicurezza di qualsiasi tipo.

Oggi con il progetto della nuova base militare all’ex-Cisam nel cuore del Parco di San Rossore e a Pontedera, da collocare tra base americana e e aeroporto militare italiano, in un territorio già ultra militarizzato, è sempre più chiaro come l’obiettivo sia quello di movimentare armi e uomini più velocemente, rendendo le operazioni militari più rapide ed efficaci, in perfetta linea con le indicazioni del piano di riarmo europeo.

È evidente quindi come tutti i governi nazionali e locali di centrodestra e centrosinistra in questi decenni hanno così garantito la massima espansione della base americana e alle logiche espansive della Nato.

Di fatto Camp Darby e la rete di trasporto di armi, mezzi e truppe che lo circonda rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza del territorio, come adesso perfettamente messo in evidenza nella fase di escalation bellica che stiamo vivendo e che rende siti come questo dei potenziali bersagli. L’innalzamento del livello di allerta dopo l’attacco all’Iran da parte degli USA è il segnale chiaro del fatto che siamo in guerra.

L’aumento delle movimentazioni di questi mesi conferma il ruolo strategico che il territorio toscano ha come base di lancio per la guerra che gli USA portano avanti nel mondo, ad ultimo in Ucraina e a Gaza, con il genocidio del popolo palestinese da parte del Governo Israeliano, fino all’attacco all’Iran degli ultimi giorni.

Riteniamo che bloccare questa enorme macchina di morte sia un dovere. Occorre arrestare questa macchina bellica sempre più forte diventando sabbia nei suoi ingranaggi.

Non saremo complici della morte e della distruzione che questi mezzi militari portano nel mondo, e ci opporremo a che il nostro territorio sia trampolino di lancio per portare morte e distruzione con il nostro lavoro nelle istituzioni, ma anche nelle piazze, con i nostri corpi.

A fronte di questi scenari per noi c’è una unica soluzione: che Camp Darby chiuda e l’area su cui sorge sia da subito riconvertita ad usi civili.

