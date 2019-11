Campagna di finanziamento straordinaria per la sede di Una Città in Comune

Dallo scorso 26 ottobre Una Città in Comune ha una casa tutta sua, a Pisa, in via Luigi Bianchi 8.

Per noi è un traguardo importante: mettiamo radici, ma non intendiamo rinchiuderci tra quattro mura.

Vogliamo che la nostra sede sia uno spazio aperto, una vera casa per chi voglia incontrarci, parlare della città e dei suoi problemi quotidiani, ma anche discutere di politica su scala globale.

La nostra è un’esperienza politica cittadina, ma sappiamo bene che i problemi di Pisa non sono scollegati da quelli dell’Italia, dell’Europa e dell’intero pianeta.

Viviamo tempi inquieti e a tratti spaventosi: politici razzisti occupano posizioni di governo in molti luoghi del mondo, compresa la nostra città. Ogni giorno vediamo dilagare nel dibattito pubblico l’odio verso il diverso e la discriminazione nei confronti di tutte le minoranze: vere e proprie armi di distrazione di massa, che servono a distogliere l’attenzione dei cittadini dai problemi più urgenti e reali: l’emergenza climatica, la crescita delle diseguaglianze, la stagnazione economica, le infiltrazioni criminali, la corruzione e il clientelismo, la diminuzione costante dei servizi pubblici.

In questo scenario così drammatico, noi siamo ancora convinti che la politica possa essere una cosa bella, se è capace di cambiare in meglio la vita delle persone.

Da quando è nata nel 2013, Una città in comune ha cercato di fare politica con l’unica forza a sua disposizione: idee e proposte concrete capaci di migliorare la vita di chi vive a Pisa, estendendo (e non limitando) i diritti di tutte e di tutti.

In questi anni abbiamo capito che non possiamo aspettare che qualcuno ci dia la speranza: dobbiamo crearla con le nostre azioni e dobbiamo mostrarla al mondo. Insieme siamo una forza, ma per dare una casa alla nostra speranza abbiamo bisogno dell’aiuto delle nostre sostenitrici e dei nostri sostenitori, che sono la nostra unica fonte di finanziamento.

Proprio per questo oggi chiediamo il vostro sostegno: l’affitto della sede di via Luigi Bianchi rappresenta per noi uno sforzo economico importante, per cui lanciamo una campagna di finanziamento straordinaria.

Se conosci Una città in comune e apprezzi il nostro lavoro, ma ancora non ci sostieni economicamente, ti chiediamo di valutare la possibilità di diventare nostro sostenitore, effettuando un bonifico periodico sull’IBAN IT26N 05018 02800 000011588795.

Se già sostieni economicamente Una città in comune, ti chiediamo di valutare la possibilità di aumentare, anche di poco, la quota del tuo versamento mensile.

Se vuoi effettuare un versamento una tantum, puoi farlo sullo stesso IBAN IT26N 05018 02800 000011588795.

A breve vi diremo gli orari in cui troverete aperta la nostra sede, naturalmente se passate a trovarci sarà molto più semplice fare due chiacchiere e definire insieme la modalità più adatta per sostenerci.

Un’ultima cosa, se non puoi contribuire economicamente non preoccuparti, ci sono tanti modi per stare al fianco di Una città in comune e uno di questi è far circolare il più possibile questo testo e questo video.

Ogni gesto d’amore per noi ha una grandissima importanza.

******************

“L’uomo è un’invenzione è nato ieri morirà domani ma tu sei ben viva e nostra figlia è vera e sono veri i bambini di tutto il mondo e vero è il dolore che bisogna cancellare vera la morte che bisogna morire vero l’amore che bisogna inventare.” Gianni Rodari

