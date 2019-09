Campagna pubblica di raccolta fondi per copertura spese legali.

Fidejussioni tossiche al comune di Pisa: Diritti in Comune sotto processo per aver denunciato lo scandalo.

Si è svolta in questi giorni al Tribunale di Pisa l’udienza per il ricorso da parte dei legali di Stefano Bottai contro l’archiviazione, richiesta dalla Procura, della denuncia per diffamazione da lui fatta nei confronti del nostro capogruppo Ciccio Auletta, in merito alla vicenda delle fideiussioni tossiche al comune di Pisa. Siamo davanti ad un tentativo di ribaltamento della realtà. I documenti parlano però da soli: si tratta di uno scandalo da milioni di euro. Siamo fieri e orgogliosi del nostro lavoro e non smetteremo di ribadire queste verità solo perché questo imprenditore ci denuncia per diffamazione.Ancora una volta mettiamo al centro la difesa dell’interesse pubblico e delle tasche delle cittadine e dei cittadini e facciamo appello a tutta la città perché sostenga questa battaglia per la trasparenza e la legalità a difesa della cosa pubblica.

Per questo abbiamo lanciato questa campagna pubblica per la raccolta di fondi a copertura delle spese legali, perché questa vicenda riguarda tutte e tutti noi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile