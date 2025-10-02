Canale dei Navicelli: un canale per le guerre degli americani. Il Comune di Pisa smetta di essere ingranaggio del meccanismo di guerra

Quello che da sempre denunciamo è stato confermato dal nuovo Presidente della Port Authority, Mirko Benetti: il Canale dei Navicelli è un canale per le guerre degli americani. Infatti a seguito delle domande dirette del nostro consigliere comunale il Presidente della Port Authority ha dichiarato che il Canale è regolarmente utilizzato dagli americani per il trasporto di mezzi e munizioni. Le comunicazioni sul trasporto vengono fornite alla Port Authority solo all’ultimo momento e sono sempre concordate tra gli Usa e i vertici di Camp Darby con il ministero della difesa italiano.

Insomma nessun potere di verifica e di controllo, come è emerso chiaramente, né alcun piano di sicurezza specifico per questi trasporti.

Il Canale dei Navicelli viene utilizzato per il trasporto di materiale bellico, ma la società controllata al cento per cento dal Comune di Pisa che gestisce il Canale non ha alcun tipo di controllo e di verifica su cosa viene trasportato. Ancora una volta le esigenze militari passano sopra qualsiasi minima attenzione alla sicurezza di chi naviga e utilizza i canali per scopi civili. Ancora una volta un’infrastruttura civile viene utilizzata come strumento per mettere in moto la macchina bellica americana.

Comunicazioni che arrivano all’ultimo momento dal Comando di Camp Darby senza dettagli e che perseguono gli interessi specifici Usa e Nato della guerra globale.

Ancora una volta grazie alla nostra iniziativa emerge la militarizzazione in atto del nostro territorio.

Noi rilanciamo l’idea opposta di una città, territorio e ponte per la pace, chiedendo che si vieti l’utilizzo di qualsiasi infrastruttura civile per il trasporto di armi, a partire dal Canale dei Navicelli, e che si chiuda Camp Darby. Il Comune di Pisa cessi di essere colonia della politica di guerra.

