Cancelli a San Zeno: una vergogna, simbolo del fallimento della destra

Di fronte alla propria incapacità politica ed amministrativa e alle pesanti responsabilità nei ritardi per il restauro della Chiesa di San Zeno, chiusa ed abbandonata da anni e anni, la Giunta Conti l’unica cosa che sa fare ancora una volta è: interventi di propaganda che non servono assolutamente a nulla e che non risolvono le cause dei problemi che la stessa destra crea con il suo modello di governo.

Emblematica è la decisione di apporre delle cancellate “antibivacco” e “antidegrado” per chiudere gli splendidi loggiati di uno dei gioielli della nostra città.

Siamo ancora una volta al paradosso. Anziché valorizzare questo capolavoro del romanico pisano, che sin dalla fine degli anni Settanta è stato spesso usato per spettacoli teatrali, mostre e concerti, e in seguito per la celebrazione di matrimoni, lo si chiude con cancelli rendendolo sempre più inaccessibile e deturpandolo solo perchè non si è in grado di affrontare alcune criticità e marginalità sociali presenti in città.

Oltretutto si pensa di mettere dei cancelli lasciando la Chiesa chiusa ed abbandonata, senza che ad oggi vi sia alcuna prospettiva né tempi certi per la sua riapertura.

D’altronde è questo il metodo di governo della destra di Conti degli spazi pubblici: tra ordinanze demenziali e prive di fondamento giuridico e cancellate che si moltiplicano in città dal Giardino Scotto, a Corte San Domenico fino ad alcune vie del centro cittadino.

L’unica strada della Giunta Conti anche per San Zeno è quella della blindatura al posto della cura del bene pubblico. A fronte di installazione di telecamere, servizi di vigilanza privata, sbandierati controlli continui del territorio, non si costruiscono mai progetti partecipato per la fruizione dei beni pubblici. Si pensa veramente di affrontare questioni sociali, aggravatesi con la pandemia, con gabbie e manganello?

Senza politiche sociali che affrontino le marginalità sempre crescenti da un lato e dall’altro con provvedimenti come questo, che espellono le persone più deboli dal centro storico per evitare il disagio che la loro presenza crea, non c’è da stupirsi che l’unico luogo in cui queste persone trovino meno violenta la pressione delle istituzioni sia l’area della stazione, e sicuramente la zona rossa non risolve i problemi sociali che, come è palese in questo caso, non vengono affrontati dall’amministrazione comunale.

Si tratta quindi della solita propaganda della destra che non dà alcuna risposta ai problemi che esistono ma anzi li esaspera, trasformando gli spazi della città in gabbie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...