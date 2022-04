Cantiere cortile scuole Fucini: lavori irregolari emersi solo grazie a nostre ripetute segnalazioni

Sul cantiere all’interno del cortile delle scuole Fucini emergono nuove criticità, nonostante quanto invece dichiarato dalla giunta Conti in risposta ad un nostro question time nel mese di dicembre.

Infatti, a seguito di nuovi e ripetuti solleciti da parte del nostro gruppo consiliare in tutti questi mesi , emerge con chiarezza che i lavori che erano stati realizzati dalla società che gestisce l’attività commerciale accanto alla scuola non erano in alcun modo regolari, tanto da attivare le opportune azioni e segnalazioni da parte dell’Unità operativa edilizia del Comune di Pisa.

Ci chiediamo perché questi controlli e verifiche non sono stati fatti a dicembre quando il nostro gruppo consiliare aveva inviato ad assessori e dirigenti le foto che immortalavano, oltre ai residui di cantiere abbandonati in uno spazio di pertinenza della scuola e accessibile ai ragazzi e alle ragazze, la canna fumaria puntata verso il basso, e quindi in direzione delle finestre delle classi?

Canna fumaria che, solo a seguito di nostre ripetute richieste di verifica, si è scoperto che non era neanche presente nella Cila e nella Scia depositata dalla ditta per iniziare dei lavori per i quali oltretutto, nonostante l’inaugurazione a primi di dicembre alla presenza di membri della giunta e della maggioranza, non è mai stata depositata la dichiarazione di conclusione e la successiva agibilità.

Attendiamo però altri chiarimenti e risposte ai quesiti che abbiamo posto più di un mese fa all’Ufficio Suap del comune di Pisa: come è possibile che l’attività commerciale si sia svolta in questi mesi vista la mancata dichiarazione di fine lavori e la conseguente agibilità?

Attendiamo anche la risposta da parte della Asl a cui abbiamo mandato nel mese di dicembre una segnalazione su questa situazione, senza però avere ad oggi, nonostante alcuni solleciti, un riscontro.

E’ evidente che anche su questa vicenda il sistema dei controlli non ha funzionato né prima né durante né dopo. Da parte nostra continueremo a lavorare per fare ulteriore chiarezza, in attesa delle risposte dovute e di discutere la questione in consiglio comunale.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

