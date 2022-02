Cantiere nel cortile scuole Fucini: canna fumaria assente nei progetti, mai dichiarata la fine lavori

Sul cantiere all’interno del cortile delle scuole Fucini emergono nuove criticità, nonostante quanto invece dichiarato dalla giunta Conti in risposta ad un nostro question time nel mese di dicembre.

Infatti, a seguito di un nuovo sollecito da parte del nostro gruppo consiliare, dopo la nuova richiesta di chiarimenti da parte della stessa Presidente del Consiglio di Istituto in una lettera alla stampa cittadina, gli uffici comunali hanno confermato ancora una volta, così come già risposto ad un nostro quesito presentato il 17 dicembre 2021, che ancora non risulta depositata la dichiarazione di fine lavori e la successiva agibilità.

Ma a questo si aggiungono ulteriori particolari ancora più gravi.

Infatti gli uffici, nella nuova risposta alle nostre richieste evidenziano che nelle Cila e nella Scia depositata dalla ditta non è presente il progetto di realizzazione della canna fumaria, che tanti disagi sta creando a chi lavora e frequenta la scuola.

Come è possibile che si realizzi una canna fumaria senza che questa sia nei progetti presentati? E’, dunque, un’opera priva delle autorizzazioni necessarie? E al contempo, come è possibile che questo “piccolo particolare” non sia emerso più di due mesi fa, quando il nostro gruppo consiliare ha inviato ad assessori e dirigenti le foto che immortalano la canna fumaria puntata verso il basso, e quindi in direzione delle finestre delle classi?

E’ necessario che l’amministrazione comunale faccia subito chiarezza e prenda subito tutte le iniziative del caso, a fronte evidentemente di una carenza di controlli su questa pratica.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

