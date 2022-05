Cantiere Sant’Ermete: le fideiussioni della Proter sono regolari? Apes e Comune non rispondono

Le fideiussioni depositate dalla Proter srl per la realizzazione degli alloggi popolari nel quartiere di Sant’Ermete sono regolari o meno? A questa semplice ma decisiva domanda da mesi né Apes né la giunta Conti rispondono.

A fine marzo, infatti, abbiamo chiesto copia delle garanzie fideiussorie ed assicurative depositate dalla ditta al momento della stipula del contratto, ma Apes non le ha mai fornite. Non solo. Ancora più grave è quanto avvenuto nello scorso Consiglio comunale, quando a un nostro question time in cui chiedevamo al sindaco se queste fideiussioni fossero regolari o meno, il sindaco ha taciuto e non ha risposto.

Da martedì a oggi non ci è stata consegnata la documentazione e così martedì 17 maggio in Consiglio riproporremo esattamente la stessa semplice domanda: le fideiussioni sono regolari o meno?

Come è possibile che Conti e Apes non siano in grado di fornire una risposta così semplice visto che, essendo state accettate quelle garanzie, saranno anche stati controllati i documenti di una azienda che ha un capitale sociale di 10.000 euro. Ma allora perché da due mesi non ci viene data copia delle fideiussioni? Dove è la trasparenza in tutta questa vicenda?

La maggioranza si è rifiutata di istituire una commissione di inchiesta sul cantiere fermo di Sant’Ermete, come richiesto dagli stessi abitanti del quartiere. Adesso, chi governa non dà né i documenti richiesti, né le dovute risposte.

Noi continueremo a insistere, nella tutela dell’interesse pubblico, della trasparenza e del fondamentale diritto all’alloggio, per dare quei chiarimenti che gli abitanti di Sant’Ermete chiedono da tempo e giustamente a gran voce.

Una città in comune

Rifondazione Comunista

